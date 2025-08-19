Пенсионная реформа: в правительстве рассказали, как планируют сохранить средства украинцев

По словам министра соцполитики Дениса Улютина, в Украине будет продолжена пенсионная реформа, которая должна изменить саму логику выхода на пенсию и сохранить средства украинцев.

Об этом, в частности, говорилось, на презентации дальнейших шагов правительства, состоявшейся в среду, 18 августа, в Киеве.

Между прочим, говорилось также о том, что накопительная система предполагает обязательный вычет средств украинцев на будущую пенсию. Правительство Украины вместе с международными партнерами ищет финансовый инструмент, чтобы заработала новая система.

По словам министра, долгое время украинцы теряли доверие к пенсионной системе, что привело к потере ресурсов.

«Новая модель пенсионной системы… Восстановить доверие к этой солидарной системе, четкой солидарной системе, позволит нам также и собрать ресурс для того, чтобы эта система работала «, — подчеркнул он.

«Это не вопрос даже о возможности или невозможности внедрения во время полномасштабного вторжения или действия военного положения. Вопрос именно в том финансовом инструменте, который мы предложим как государство для того, чтобы любой вкладывающийся в накопительную систему был уверен, что через определенный период времени эти накопления у него будут», — пояснил Улютин.

Также министр признал, что в условиях войны найти надежный финансовый инструмент внутри страны сложно. Одним из вариантов рассматривали облигации внутреннего государственного займа, однако этот механизм имеет недостатки.

«Когда мы из публичного сектора, из публичных финансов забираем часть ресурса и через любой пенсионный накопительный фонд вкладываем в облигацию внутреннего государственного займа, мы создаем отложенную проблему «, — сказал Улютин.

По его словам, сейчас правительство работает совместно с международными партнерами над поиском временного финансового инструмента, который будет гарантировать сохранение накоплений, защиту от инфляции и возможность использования в будущем.

Кроме того, во время презентации премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что нужно пересмотреть систему социальных выплат. «Речь идет о том, что повысить базовую пенсию и, я так осторожно скажу, увеличить справедливость выплатам», — сказала она.

Отметим, что в прошлом году Минсоцполитики подготовило законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении». Предлагалось ввести обязательный платеж в государственный или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.

Планировалось, что этот законопроект будет принят летом 2025 года. В то же время, текст последнего Меморандума с МВФ свидетельствует о том, что введение обязательной накопительной пенсии в ближайшие годы не планируется. С помощью Всемирного банка Украина разработает концепцию упрощения пенсионной системы и единых условий для назначения страховых пенсий. Эта работа продлится несколько лет.

Напомним, что в Минсоцполитики планируют распределять только тот объем средств, который реально собран через ЕСВ в конкретном году — это позволит создать бездефицитную систему выплат.

