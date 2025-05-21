Льготы на коммунальные услуги: какие бывают, кто имеет право, как получить

Высокие тарифы на коммунальные услуги вынуждают многих украинцев обращаться за субсидиями. Но, помимо этого, можно также воспользоваться льготами на их оплату, на что имею право не все.

ВІДЕО ДНЯ

Так, по данным Кабинета министров Украины в стране более 1,5 миллионов граждан пользуются льготами на жилищно-коммунальные услуги. Льготой считается установленное законодательством преимущество, которое дается отдельным, определенным законом категориям лиц, и в зависимости от категории получателей может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Если в одном жилом помещении право на льготы на оплату ЖКУ имеют одновременно несколько человек (например, в семье — два участника боевых действий), расчет суммы льготы осуществляется одному из них. При этом льгота будет рассчитана на человека, имеющего право на больший процент скидки.

Виды льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определены особым Порядком, и их можно получить по следующим услугам:

РЕКЛАМА

пользование жильем (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений, придомовых территорий);

управление многоквартирным домом, коммунальных услуг (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло и электроснабжение, природный газ (в том числе услуги по транспортировке, распределению и поставке), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

пользование твердым бытовым топливом, сжиженным газом.

Право льготы имеют:

лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, а также члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

пострадавшие участники Революции достоинства;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы; супруги (мужчины) и опекуны (на время попечительства) детей умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; семьи, имеющие ребенка с инвалидностью, инвалидность которой связана с Чернобыльской катастрофой; дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы;

участники войны; лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; вдовы (вдовцы) и родители умерших, имеющих особые заслуги перед Родиной;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также супруги (мужчины) погибших ветеранов соответствующих силовых структур;

лица, получившие инвалидность во время прохождения военной службы и члены семьи погибшего или умершего военнослужащего; а также жены (мужчины) погибших (умерших) ветеранов соответствующих силовых структур; и члены семьи погибшего или умершего (пропавшего без вести) военнослужащего;

лица, имеющие особые трудовые награды перед Родиной;

родители и члены семей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей; лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет и ставшие лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей;

многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, в которых не менее года проживают трое или более детей; семьи, в которых не менее года проживают трое и более детей, учитывая тех, над которыми установлена опека или попечение.

пенсионеры, которые раньше работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них;

пенсионеры, работавшие в государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и проживающие в них.

В зависимости от конкретной категории будет назначена полагающаяся льгота, но для этого необходимо еще ее оформить, что можно сделать несколькими способами, подав заявление со всеми необходимыми документами для оформления льгот на ЖКУ:

лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;

отправить в ПФУ по почте;

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

через портал электронных услуг ПФУ.

Как ранее писали «ФАКТЫ», среди людей, получающих помощь и различные льготы от государства немало вынужденных переселенцев, число льготников среди которых недавно выросло.

РЕКЛАМА

73

Читайте нас в Facebook