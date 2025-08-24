Три «золота» за два дня: очаровательная Лузан установила уникальное достижение на чемпионате мира в Милане (фото, видео)

Прославленная украинская спортсменка, обладательница двух наград Токио-2020 и вице-чемпионка Парижа-2024 по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан, ставшая в июне четырехкратной чемпионкой Европы, блестяще выступила на чемпионате мира в Милане, завоевав за два дня три золотые медали.

ВІДЕО ДНЯ

Сначала очаровательная атлетка из Полтавщины, которая несла флаг Украины на церемонии закрытия Игр-2024, в тандеме с Ириной Федориив (она заменила в двойке Анастасию Рыбачок, которая ждет ребенка) стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров.

Чемпионки мира Ирина Федорив и Людмила Лузан

Затем Людмила взяла «золото» в одиночке на 500 метров, опередив ближайшую преследовательницу — олимпийскую чемпионку канадку Кейт Винсент — на 1,23 секунды.

РЕКЛАМА

И, наконец, в паре с Федорив Лузан не оставила оппоненткам из беларуси шансов на финише в каноэ-двойке на дистанции 200 метров (это первая медаль Украины на мировых первенствах в этом виде программы).

РЕКЛАМА

147

Читайте нас в Facebook