- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
- 24.08 21:32 Не сломал свое эго: украинская певица шокировала новым провокационным треком
- 24.08 21:29 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 24.08 21:03 Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться
- 24.08 20:44 «Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало»: стилист Галина Денисюк о хейте и жизни без фильтров
- 24.08 20:34 Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья
- 24.08 20:05 Лето на тарелке: идеальный десерт — персиковый тарт с мороженым
- 24.08 20:04 Цибульской пришлось объясняться после скандальной фотосессии
- 24.08 19:38 Дроновая гонка: что говорят в США о новой тактике кремля против украинских городов
- 24.08 18:59 Овнам — «Колесница» и решительность, Ракам и Водолеям — «Башня» и неожиданность: Таро-прогноз на 25 августа
- 24.08 18:33 Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине
- 24.08 18:14 «День Независимости — только повод проверить, где мы есть»: Валерий Пекар о выдавливании из себя «совка»
Три «золота» за два дня: очаровательная Лузан установила уникальное достижение на чемпионате мира в Милане (фото, видео)
Прославленная украинская спортсменка, обладательница двух наград Токио-2020 и вице-чемпионка Парижа-2024 по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан, ставшая в июне четырехкратной чемпионкой Европы, блестяще выступила на чемпионате мира в Милане, завоевав за два дня три золотые медали.
Сначала очаровательная атлетка из Полтавщины, которая несла флаг Украины на церемонии закрытия Игр-2024, в тандеме с Ириной Федориив (она заменила в двойке Анастасию Рыбачок, которая ждет ребенка) стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров.
Затем Людмила взяла «золото» в одиночке на 500 метров, опередив ближайшую преследовательницу — олимпийскую чемпионку канадку Кейт Винсент — на 1,23 секунды.
И, наконец, в паре с Федорив Лузан не оставила оппоненткам из беларуси шансов на финише в каноэ-двойке на дистанции 200 метров (это первая медаль Украины на мировых первенствах в этом виде программы).147
Читайте нас в Facebook
Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа