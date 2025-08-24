41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Три «золота» за два дня: очаровательная Лузан установила уникальное достижение на чемпионате мира в Милане (фото, видео)

10:19 24 августа 2025
Людмила Лузан

Прославленная украинская спортсменка, обладательница двух наград Токио-2020 и вице-чемпионка Парижа-2024 по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан, ставшая в июне четырехкратной чемпионкой Европы, блестяще выступила на чемпионате мира в Милане, завоевав за два дня три золотые медали.

Сначала очаровательная атлетка из Полтавщины, которая несла флаг Украины на церемонии закрытия Игр-2024, в тандеме с Ириной Федориив (она заменила в двойке Анастасию Рыбачок, которая ждет ребенка) стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров.

Чемпионки мира Ирина Федорив и Людмила Лузан

Затем Людмила взяла «золото» в одиночке на 500 метров, опередив ближайшую преследовательницу — олимпийскую чемпионку канадку Кейт Винсент — на 1,23 секунды.

РЕКЛАМА

И, наконец, в паре с Федорив Лузан не оставила оппоненткам из беларуси шансов на финише в каноэ-двойке на дистанции 200 метров (это первая медаль Украины на мировых первенствах в этом виде программы).

РЕКЛАМА
147

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года

Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Обучение в вузах до 2004 года зачтут в страховой стаж. Фото - Pixabay

Кому учтут годы обучения в вузе для пенсии: что нужно знать

Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

Следующий материал
Новости партнеров