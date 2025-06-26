Титулованная украинская спортсменка, добывшая медали на двух Олимпиадах, станет мамой второй раз (фото)

Титулованная украинская спортсменка, чемпионка мира и Европы, а также вице-чемпионка Олимпийских игр в Токио-2020 и Париже-2024 по гребле на байдарках и каноэ Анастасия Рыбачок (в девичестве — Четверикова) беременна вторым ребенком.

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Об этом 27-летняя атлетка сообщила в соцсетях, опубликовав фото с отдыха на озере Свитязь.

«Это невероятный период в жизни каждой женщины. Моя 24-я неделя. Эти чувства невозможно передать словами, когда в тебе зарождается новая жизнь. Каждое шевеление, каждый толчок», — поделилась эмоциями Анастасия.

Напомним, что Анастасия Рыбачок с 2022 года замужем за 30-летним чемпионом мира по гребле на байдарках и каноэ Андреем Рыбачком. В апреле 2023-го у пары родился сын Назар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская вице-чемпионка Олимпийских игр Анжелика Терлюга стала мамой.

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