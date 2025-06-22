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Украинская красавица Лузан стала четырехкратной чемпионкой Европы (фото)
Титулованная украинская спортсменка, обладательница двух наград Токио-2020 и вице-чемпионка Парижа-2024 Людмила Лузан, которая несла флаг Украины на церемонии закрытия Игр-2024, стала четырехкратной чемпионкой Европы по гребле на байдарках и каноэ.
Представительница Полтавщины опередила всех своих конкуренток в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров на европейском первенстве в чешском Рачице. Людмила почти на 2 секунды опередила на финише Реку Опавски из Венгрии и на 4 с лишним секунды — испанку Марию Корберу.
Кстати, это уже третья награда Лузан на состязаниях в Чехии. Ранее 28-летняя спортсменка финишировала второй в финале каноэ-одиночки на дистанции 200 метров и в тандеме с Ириной Федорив завоевала «серебро» в каноэ-двойке на той же дистанции. Всего в коллекции красавицы-спортсменки теперь 12 наград европейских первенств — 4 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые.
Напомним, что в прошлом году Людмила Лузан стала четырехкратной чемпионкой мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Людмила Лузан вошла в десятку лучших спортсменов Украины 2024 года.
Фото president.gov.ua, X Canoe Europe, Федерации каноэ Украины145
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