Украинская красавица Лузан стала четырехкратной чемпионкой Европы (фото)

Титулованная украинская спортсменка, обладательница двух наград Токио-2020 и вице-чемпионка Парижа-2024 Людмила Лузан, которая несла флаг Украины на церемонии закрытия Игр-2024, стала четырехкратной чемпионкой Европы по гребле на байдарках и каноэ.

ВІДЕО ДНЯ

Представительница Полтавщины опередила всех своих конкуренток в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров на европейском первенстве в чешском Рачице. Людмила почти на 2 секунды опередила на финише Реку Опавски из Венгрии и на 4 с лишним секунды — испанку Марию Корберу.

РЕКЛАМА

Кстати, это уже третья награда Лузан на состязаниях в Чехии. Ранее 28-летняя спортсменка финишировала второй в финале каноэ-одиночки на дистанции 200 метров и в тандеме с Ириной Федорив завоевала «серебро» в каноэ-двойке на той же дистанции. Всего в коллекции красавицы-спортсменки теперь 12 наград европейских первенств — 4 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые.

Напомним, что в прошлом году Людмила Лузан стала четырехкратной чемпионкой мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Людмила Лузан вошла в десятку лучших спортсменов Украины 2024 года.

РЕКЛАМА

Фото president.gov.ua, X Canoe Europe, Федерации каноэ Украины

145

Читайте нас в Facebook