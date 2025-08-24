- 10:00 «Украина еще не победила, но уж точно не проиграет. Украина не жертва, она боец»: Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости
- 09:32 Враг атаковал Днепропетровщину дронами и ракетами: есть разрушения и жертвы
- 09:06 ВСУ отбили у россиян Зеленый Гай на Донетчине
- 08:41 Беспилотники нанесли удары по НПЗ под Самарой и порту в Петербурге
- 08:16 Стрельцам — любовь, Овнам — день испытаний, а Козерогам — встреча с прошлым: гороскоп на 24 августа
- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
- 23.08 21:33 «Язык — это щит идентичности народа»: певица SOWA о том, как украинцы сохраняют независимость
- 23.08 21:02 Вы платите больше за электроэнергию из-за электрочайника: есть варианты сэкономить
- 23.08 20:44 «Туристы-репиторы имеют в отелях немало привилегий», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 23.08 20:34 За короткое время потерял родителей и сестру: на Донетчине погиб защитник из Черкасской области
- 23.08 20:17 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 23.08 20:07 Творожные галушки: прекрасный вариант ужина для всей семьи
«Украина еще не победила, но уж точно не проиграет. Украина не жертва, она боец»: Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости (видео)
24 августа 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам по случаю Дня независимости. Видео он записывал, находясь в центре Киева — на Майдане.
Он подчеркнул, что Украина, которая сейчас бьется, отражая нападение страны-агрессора россии, имеет характерную, каменную выдержку и крепкие руки, обожженные огнем и временем: «Руки, которые держат щит и защищают свое. Свою землю, свою культуру, свою тысячелетнюю историю, доказательством которой являются основатели Киева. И защищает свое будущее, за которое отдали жизни наши герои».
Президент подчеркнул, что широкомасштабное вторжение и борьба украинцев за независимость длится уже 1278 дней, за каждый из которых он благодарит украинских воинов, а также волонтеров, врачей, спасателей: «Благодарен вам всем. За то, что мы уже прошли. И за ту Украину, которую мы с вами творим вместе. За ту Украину, какой она уже является сейчас. Которая стала взрослой 24 февраля. Взяла судьбу в свои руки, взяла в руки оружие. Которая не имела времени на колебание и права бояться. И реально остановила вторую армию мира. И мы будем об этом говорить. Будем, потому что это убивает миф о непобедимой русской армии. Мы это доказали. Мы продолжаем доказывать это сейчас».
Владимир Зеленский подчеркнул, что такая Украина, каковой она сейчас является, никогда больше в истории «не будет принуждена к стыду, который «русские» называют «компромиссом».
«Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает. И мир это уважает. Уважает Украину. Воспринимает Украину равной», — отметил он и добавил, что наша страна еще не победила, но уж точно не проиграла.
Напомним, что накануне, в День флага, Зеленский заявил, что Украина не подарит врагу ни одного сантиметра своей земли.
Фото Офиса президента3
Читайте нас в Facebook
Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем