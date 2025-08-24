«Украина еще не победила, но уж точно не проиграет. Украина не жертва, она боец»: Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости (видео)

24 августа 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам по случаю Дня независимости. Видео он записывал, находясь в центре Киева — на Майдане.

Он подчеркнул, что Украина, которая сейчас бьется, отражая нападение страны-агрессора россии, имеет характерную, каменную выдержку и крепкие руки, обожженные огнем и временем: «Руки, которые держат щит и защищают свое. Свою землю, свою культуру, свою тысячелетнюю историю, доказательством которой являются основатели Киева. И защищает свое будущее, за которое отдали жизни наши герои».

Президент подчеркнул, что широкомасштабное вторжение и борьба украинцев за независимость длится уже 1278 дней, за каждый из которых он благодарит украинских воинов, а также волонтеров, врачей, спасателей: «Благодарен вам всем. За то, что мы уже прошли. И за ту Украину, которую мы с вами творим вместе. За ту Украину, какой она уже является сейчас. Которая стала взрослой 24 февраля. Взяла судьбу в свои руки, взяла в руки оружие. Которая не имела времени на колебание и права бояться. И реально остановила вторую армию мира. И мы будем об этом говорить. Будем, потому что это убивает миф о непобедимой русской армии. Мы это доказали. Мы продолжаем доказывать это сейчас».

Владимир Зеленский подчеркнул, что такая Украина, каковой она сейчас является, никогда больше в истории «не будет принуждена к стыду, который «русские» называют «компромиссом».

«Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает. И мир это уважает. Уважает Украину. Воспринимает Украину равной», — отметил он и добавил, что наша страна еще не победила, но уж точно не проиграла.

Напомним, что накануне, в День флага, Зеленский заявил, что Украина не подарит врагу ни одного сантиметра своей земли.

