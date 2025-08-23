Мы не подарим врагу ни одного сантиметра: президент обратился к украинцам в День флага

- 13:00 Удар по железной дороге в россии: дроны остановили движение 38 поездов
23 августа в Украине отмечается День Государственного флага Украины.
Украинский флаг — это цель и мечта для наших людей на временно оккупированных территориях, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств.
«Этот флаг — это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают — мы свою землю не подарим оккупанту. Именно этот флаг — это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают: зло прошло», — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Украина объединяет лучших, и она уже сделала общее мнение многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций.
«Пусть каждый, кто внес свою собственную лепту в такую силу украинских цветов, услышит сегодня слова благодарности. Это абсолютно заслуженно» , — добавил глава государства.
Каждый год 23 августа по всей Украине поднимают сине-желтые флаги, отдавая уважение нашей истории и каждому украинцу, который сегодня под этим символом борется за независимость.44
