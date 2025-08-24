Красавица-дочь экс-звезды сборной Украины стала чемпионкой Европы в составе команды Испании (фото, видео)

Знаменитый экс-баскетболист «Валенсии» и сборной Украины, а ныне президент БК «Ривне» и вице-президент ФБУ 43-летний Сергей Лищук поделился радостным известием о том, что его 13-летняя дочь Анастасия стала чемпионой Европы U16 в составе команды… Испании.

ВІДЕО ДНЯ

«Мечту отца осуществила дочь. Невероятно горжусь», — написал Сергей Лищук в соцсети.

Добавим, что испанки в финале европейского первенства в Румынии с центровой Лищук в составе (рост девочки — 190 см!) победили команду Словении — 62:47. После триумфа Анастасия радовалась успеху и вместе с тренером свободно давала интервью на испанском языке.

РЕКЛАМА

Как известно, что дочь звезды украинского баскетбола живет в Испании вместе с его бывшей женой. Талантливая баскетболистка (кстати, первая истории, кто сыграл за Испанию U16 в возрасте до 14 лет) защищая цвета юношеской команды «Валенсии» и уже успела стать чемпионкой страны.

РЕКЛАМА

Кстати, именно в майке «Валенсии» Сергей Лищук в свое время провел едва ли не лучшие годы своей карьеры и дважды завоевал Еврокубок УЛЕБ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Андрея Шевченко получил украинский паспорт и дебютировал в составе сборной U19.

Фото из соцсетей



РЕКЛАМА

258

Читайте нас в Facebook