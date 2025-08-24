41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Красавица-дочь экс-звезды сборной Украины стала чемпионкой Европы в составе команды Испании (фото, видео)

12:01 24 августа 2025
Анастасия Лищук

Знаменитый экс-баскетболист «Валенсии» и сборной Украины, а ныне президент БК «Ривне» и вице-президент ФБУ 43-летний Сергей Лищук поделился радостным известием о том, что его 13-летняя дочь Анастасия стала чемпионой Европы U16 в составе команды… Испании.

«Мечту отца осуществила дочь. Невероятно горжусь», — написал Сергей Лищук в соцсети.

Добавим, что испанки в финале европейского первенства в Румынии с центровой Лищук в составе (рост девочки — 190 см!) победили команду Словении — 62:47. После триумфа Анастасия радовалась успеху и вместе с тренером свободно давала интервью на испанском языке.

РЕКЛАМА

Как известно, что дочь звезды украинского баскетбола живет в Испании вместе с его бывшей женой. Талантливая баскетболистка (кстати, первая истории, кто сыграл за Испанию U16 в возрасте до 14 лет) защищая цвета юношеской команды «Валенсии» и уже успела стать чемпионкой страны.

РЕКЛАМА

Кстати, именно в майке «Валенсии» Сергей Лищук в свое время провел едва ли не лучшие годы своей карьеры и дважды завоевал Еврокубок УЛЕБ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Андрея Шевченко получил украинский паспорт и дебютировал в составе сборной U19.

Фото из соцсетей

РЕКЛАМА

258

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Восточный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года

Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа

Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

Хачапури пекутся на сухой сковороде, фото скриншот видео

Тесто мягкое, сыр тянется: хачапури за 15 мин — проще не бывает

Следующий материал
Новости партнеров