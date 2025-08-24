41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья

20:34 24 августа 2025
Станислав Яворский

Черная весть с передовой пришла еще в одну семью на Прикарпатье. Калушская община попрощалась с 22-летним героем Станиславом Яворским, отдавшим жизнь за Украину. Будущий защитник с детства любил спорт, занимался хоккеем и вольной борьбой. После успешной сдачи ВНО поступил в Киевский торгово-экономический институт, где в 2024 году получил степень бакалавра, сообщает городской голова Калуша Андрей Найда.

«Юноша, преисполненный решимости и веры в собственные силы, прошел все испытания отбора в 140 центр Сил специальных операций ВСУ. Там он служил старшим оператором группы под позывным «Борат», — говорится в сообщении.

Однако 17 августа, выполняя боевое задание на Сумщине, Станислав получил смертельные ранения. Такому молодому, мужественному и целеустремленному, казалось, еще столько добрых дел суждено было сделать. Но жестокая война оборвала его жизненный путь.

Ранее сообщалось, что на войне погиб защитник из Черкасской области Владимир Алексеев, который за короткое время потерял родителей и сестру.

РЕКЛАМА

128

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа 2025 года

Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Обучение в вузах до 2004 года зачтут в страховой стаж. Фото - Pixabay

Кому учтут годы обучения в вузе для пенсии: что нужно знать

Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

Следующий материал
Новости партнеров