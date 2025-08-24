Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья

- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
Черная весть с передовой пришла еще в одну семью на Прикарпатье. Калушская община попрощалась с 22-летним героем Станиславом Яворским, отдавшим жизнь за Украину. Будущий защитник с детства любил спорт, занимался хоккеем и вольной борьбой. После успешной сдачи ВНО поступил в Киевский торгово-экономический институт, где в 2024 году получил степень бакалавра, сообщает городской голова Калуша Андрей Найда.
«Юноша, преисполненный решимости и веры в собственные силы, прошел все испытания отбора в 140 центр Сил специальных операций ВСУ. Там он служил старшим оператором группы под позывным «Борат», — говорится в сообщении.
Однако 17 августа, выполняя боевое задание на Сумщине, Станислав получил смертельные ранения. Такому молодому, мужественному и целеустремленному, казалось, еще столько добрых дел суждено было сделать. Но жестокая война оборвала его жизненный путь.
Ранее сообщалось, что на войне погиб защитник из Черкасской области Владимир Алексеев, который за короткое время потерял родителей и сестру.128
