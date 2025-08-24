Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья

Черная весть с передовой пришла еще в одну семью на Прикарпатье. Калушская община попрощалась с 22-летним героем Станиславом Яворским, отдавшим жизнь за Украину. Будущий защитник с детства любил спорт, занимался хоккеем и вольной борьбой. После успешной сдачи ВНО поступил в Киевский торгово-экономический институт, где в 2024 году получил степень бакалавра, сообщает городской голова Калуша Андрей Найда.

«Юноша, преисполненный решимости и веры в собственные силы, прошел все испытания отбора в 140 центр Сил специальных операций ВСУ. Там он служил старшим оператором группы под позывным «Борат», — говорится в сообщении.

Однако 17 августа, выполняя боевое задание на Сумщине, Станислав получил смертельные ранения. Такому молодому, мужественному и целеустремленному, казалось, еще столько добрых дел суждено было сделать. Но жестокая война оборвала его жизненный путь.

