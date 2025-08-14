- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
На Прикарпатье снова пришла печальная новость с фронта. Калушская община простилась с героем Андреем Черковским. В июле ему исполнилось 32 года. Жизнь воина не была легкой… Восемь лет он ухаживал за больным отцом, а через полтора года после смерти отца, потерял и мать, сообщил городской голова Калуша Андрей Найда.
«Андрей получил высшее образование в Тернопольском национальном экономическом университете. 14 июля 2023 года был мобилизован в ряды ВСУ. Прошел военное обучение в Великобритании. 6 декабря 2023 года получил звание младшего лейтенанта и достойно исполнял свой военный долг на Запорожском направлении. 24 ноября 2024 года был назначен заместителем командира роты механизированного батальона одной из воинских частей.
Награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ «Серебряный крест» и нагрудным знаком «За оборону Запорожья», — говорится в сообщении.
6 декабря 2024 Андрей Черковский получил звание лейтенанта. 18 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине он получил тяжелое ранение. Медики делали все возможное, чтобы спасти воина.
«8 августа 2025 года в военно-медицинском клиническом центре Винницы защитник умер», — сообщили земляки.
Героя похоронили на Аллее Славы городского кладбища.
