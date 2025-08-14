На Прикарпатье снова пришла печальная новость с фронта. Калушская община простилась с героем Андреем Черковским. В июле ему исполнилось 32 года. Жизнь воина не была легкой… Восемь лет он ухаживал за больным отцом, а через полтора года после смерти отца, потерял и мать, сообщил городской голова Калуша Андрей Найда.

ВІДЕО ДНЯ

«Андрей получил высшее образование в Тернопольском национальном экономическом университете. 14 июля 2023 года был мобилизован в ряды ВСУ. Прошел военное обучение в Великобритании. 6 декабря 2023 года получил звание младшего лейтенанта и достойно исполнял свой военный долг на Запорожском направлении. 24 ноября 2024 года был назначен заместителем командира роты механизированного батальона одной из воинских частей.

Награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ «Серебряный крест» и нагрудным знаком «За оборону Запорожья», — говорится в сообщении.

6 декабря 2024 Андрей Черковский получил звание лейтенанта. 18 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине он получил тяжелое ранение. Медики делали все возможное, чтобы спасти воина.

РЕКЛАМА

«8 августа 2025 года в военно-медицинском клиническом центре Винницы защитник умер», — сообщили земляки.

Героя похоронили на Аллее Славы городского кладбища.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумской области погиб пластун из Черкасс Андрей Свистельник, который пошел защищать страну в первые месяцы вторжения.

РЕКЛАМА

94

Читайте нас в Facebook