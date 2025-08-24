- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
- 24.08 21:32 Не сломал свое эго: украинская певица шокировала новым провокационным треком
- 24.08 21:29 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 24.08 21:03 Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться
- 24.08 20:44 «Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало»: стилист Галина Денисюк о хейте и жизни без фильтров
- 24.08 20:34 Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья
- 24.08 20:05 Лето на тарелке: идеальный десерт — персиковый тарт с мороженым
- 24.08 20:04 Цибульской пришлось объясняться после скандальной фотосессии
- 24.08 19:38 Дроновая гонка: что говорят в США о новой тактике кремля против украинских городов
- 24.08 18:59 Овнам — «Колесница» и решительность, Ракам и Водолеям — «Башня» и неожиданность: Таро-прогноз на 25 августа
- 24.08 18:33 Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине
- 24.08 18:14 «День Независимости — только повод проверить, где мы есть»: Валерий Пекар о выдавливании из себя «совка»
Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа
Последняя неделя августа подведет итоги лета и настроит на новые цели. Для представителей Восточного календаря это важный момент: кто-то завершит дела, а кто-то откроет новые горизонты. Энергия недели будет противоречивой: одни будут активно действовать, а другие сосредоточатся на отдыхе и вдохновении. Удача придет к тем, кто слушает внутренний голос и разумно распределяет силы, пишет slovofraza.com.
Крыса
На этой неделе Крыса может укрепить свои позиции, получив новости о работе или завершении старых дел. Возможны дополнительные доходы, если проявить активность. Однако стоит воздержаться от крупных покупок и тщательно обдумать решения. В отношениях наступит гармония, а энергия недели поможет быть продуктивными и уверенными.
Бык
Для Быка эта неделя будет связана с важными решениями на работе и в финансах. Возьмете на себя больше ответственности, что поможет укрепить позиции. В личной жизни улучшится доверие и появится шанс разрешить старые конфликты. Конец месяца принесет уверенность и понимание правильности выбранного пути.
Тигр
Тигры будут полны энергии и стремления двигаться вперед, что откроет новые возможности. Финансовые изменения благоприятны, особенно при проявлении креативности. Личные отношения будут крепнуть, но важно не перегружать себя. Это может быть переломным моментом на пути к успеху.
Кролик
Для Кролика эта неделя — время спокойствия и завершения дел. Финансовая ситуация будет стабильной, а внимание стоит уделить отношениям и эмоциональной поддержке близких. Вдохновение придет через отдых, природу и творчество, позволяя восстановить силы и избавиться от напряжения.
Дракон
Неделя для Дракона будет активной, с возможностью реализации намеченных целей. Появятся новые проекты, требующие смелых решений. Финансовая ситуация будет благоприятной, если проявить дальновидность. В отношениях будете лидером, но важно не перегореть и не требовать слишком многого от себя и других.
Змея
Для Змеи неделя будет спокойной и размеренной. Важно завершить дела и сосредоточиться на саморазвитии. Финансовая ситуация стабильна, а в отношениях появится больше доверия. Конец августа принесет ясность и понимание дальнейших шагов.
Лошадь
Лошадей ждет активная неделя с возможностями для роста. Переговоры будут успешными, а в финансах появятся новые источники дохода. Личная жизнь принесет вдохновение, но важно не перегрузить себя делами. Конец месяца принесет плоды усилий и откроет новые горизонты.
Коза
Для Козы неделя будет спокойной и гармоничной. Финансовая ситуация стабильна, а отношения с близкими укрепятся. Это время для планирования и постановки долгосрочных целей. В конце августа наступит ощущение уверенности и покоя.
Обезьяна
Неделя будет насыщенной и успешной для Обезьяны. Новые знакомства и возможности проявить себя принесут результаты. Финансовая ситуация улучшится, а отношения будут гармоничными. Важно не перегружать себя делами, чтобы удача была на вашей стороне.
Петух
Неделя будет успешной для Петуха, особенно в поиске решений для старых проблем. Финансовая стабильность и новые возможности для заработка принесут плоды. В отношениях будет гармония и понимание, а конец августа подарит вдохновение и обновление.
Собака
Собака будет чувствовать уверенность и поддержку со стороны близких. Финансовая стабильность продолжится, и это хорошее время для планирования и укрепления позиций. В отношениях наступит период доверия, а в конце августа будет ясность и спокойствие.
Свинья
Для Свиньи неделя будет удачной в плане финансов и отношений. Возможны новые источники дохода и поддержка, которая принесет пользу. В личной жизни будет гармония, а энергия недели поможет чувствовать уверенность. В конце месяца вы сможете насладиться результатами своих усилий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, кому август принесет богатство и успех.4464
Читайте нас в Facebook
Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа