Предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар, который ранее высказался о нынешней позиции президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине, поделился мыслями о пути, который прошла Украина после провозглашения Независимости.

«Независимость — это не событие, а процесс.

Обычно после провозглашения независимости начинается война за независимость, потому что империи никого добровольно не отпускают (а когда отпускают, то войну за независимость начинают соседи, потому что они не отпускают).

Наша война за независимость оказалась сильно отложенной. Часто говорят, что мы потеряли годы, когда должны были к ней подготовиться. Это и так, и не так. Если бы мы начали готовиться, война началась бы раньше. Война потому и началась позже, что мы не готовились — практиковали «многовекторность» и другие способы обмануть себя и историю. Пока мы были в орбите империи, война не требовалась, нас держали газовой трубой и телевидением, церковью и деньгами. Как только мы собирались порвать с империей, война началась немедленно. Если бы мы это сделали, скажем, в 1994, тогда была бы война.

Другими словами, мы и выиграли время, и потеряли время.

Но я не уверен, что у нас были бы шансы в 1994 году.

Мы прошли эти 34 года, выжимая совок из себя и государственных институций, экономики и армии, культуры и школы. Результаты умеренные, если брать в среднем.

Но нужно брать не в среднем. У нас есть новое поколение, не имеющее с совком ничего общего. У нас есть новые воинские части и подразделения, не имеющие ничего общего с советской армией. У нас есть украинский бизнес, не имеющий ничего общего с советской экономикой. У нас есть новая культура, выросшая не из совка. В то же время, есть люди, институты и сообщества, которые пока прошли лишь небольшой отрезок нужного пути. Разрыв с совком (двойной — как по имперской линии, так и по коммунистической) происходит неравномерно.

За это каждый человек отвечает сам. За выдавливание совка из себя. Из своей организации, предприятия, воинской части, религиозной общины, учреждения и т. д. Из своих отношений с другими людьми. Эту работу невозможно делегировать, она должна быть проделана самостоятельно. Кто делает это активнее и быстрее, кто медленнее, кто-то еще рассуждает, нужно ли оно вообще.

Независимость — это процесс, и каждый человек сам отвечает за свою частицу этого процесса.

День Независимости — только повод проверить, где мы есть, сколько мы прошли на данный момент.

Всем поздравления", — написал он.

