- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
- 24.08 21:32 Не сломал свое эго: украинская певица шокировала новым провокационным треком
- 24.08 21:29 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 24.08 21:03 Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться
- 24.08 20:44 «Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало»: стилист Галина Денисюк о хейте и жизни без фильтров
- 24.08 20:34 Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья
- 24.08 20:05 Лето на тарелке: идеальный десерт — персиковый тарт с мороженым
- 24.08 20:04 Цибульской пришлось объясняться после скандальной фотосессии
- 24.08 19:38 Дроновая гонка: что говорят в США о новой тактике кремля против украинских городов
- 24.08 18:59 Овнам — «Колесница» и решительность, Ракам и Водолеям — «Башня» и неожиданность: Таро-прогноз на 25 августа
- 24.08 18:33 Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине
- 24.08 18:14 «День Независимости — только повод проверить, где мы есть»: Валерий Пекар о выдавливании из себя «совка»
«День Независимости — только повод проверить, где мы есть»: Валерий Пекар о выдавливании из себя «совка»
Предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар, который ранее высказался о нынешней позиции президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине, поделился мыслями о пути, который прошла Украина после провозглашения Независимости.
«Независимость — это не событие, а процесс.
Обычно после провозглашения независимости начинается война за независимость, потому что империи никого добровольно не отпускают (а когда отпускают, то войну за независимость начинают соседи, потому что они не отпускают).
Наша война за независимость оказалась сильно отложенной. Часто говорят, что мы потеряли годы, когда должны были к ней подготовиться. Это и так, и не так. Если бы мы начали готовиться, война началась бы раньше. Война потому и началась позже, что мы не готовились — практиковали «многовекторность» и другие способы обмануть себя и историю. Пока мы были в орбите империи, война не требовалась, нас держали газовой трубой и телевидением, церковью и деньгами. Как только мы собирались порвать с империей, война началась немедленно. Если бы мы это сделали, скажем, в 1994, тогда была бы война.
Другими словами, мы и выиграли время, и потеряли время.
Но я не уверен, что у нас были бы шансы в 1994 году.
Мы прошли эти 34 года, выжимая совок из себя и государственных институций, экономики и армии, культуры и школы. Результаты умеренные, если брать в среднем.
Но нужно брать не в среднем. У нас есть новое поколение, не имеющее с совком ничего общего. У нас есть новые воинские части и подразделения, не имеющие ничего общего с советской армией. У нас есть украинский бизнес, не имеющий ничего общего с советской экономикой. У нас есть новая культура, выросшая не из совка. В то же время, есть люди, институты и сообщества, которые пока прошли лишь небольшой отрезок нужного пути. Разрыв с совком (двойной — как по имперской линии, так и по коммунистической) происходит неравномерно.
За это каждый человек отвечает сам. За выдавливание совка из себя. Из своей организации, предприятия, воинской части, религиозной общины, учреждения
Независимость — это процесс, и каждый человек сам отвечает за свою частицу этого процесса.
День Независимости — только повод проверить, где мы есть, сколько мы прошли на данный момент.
Всем поздравления", — написал он.
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.126
Читайте нас в Facebook
Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа