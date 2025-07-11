«Россия не будет ждать, пока Европа подготовится к российскому удару. Он достаточно вероятен еще до конца этого года», — Валерий Пекар

Предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар, который ранее высказался о нынешней позиции президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине, не исключает российского удара по Европе еще до конца этого года.

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«То, что я вам сейчас расскажу, я уже рассказываю больше года. Исключительно на закрытых встречах с польскими и немецкими специалистами.

Россия не будет ждать, пока Европа подготовится к российскому удару. Европейские соображения, что россия нападет где-то около 2030 года, поэтому к этому времени нужно успеть перевооружиться, ничего не стоят. Ударить уместно в момент малейшей готовности. Российский удар достаточно вероятен еще до конца этого года.

Вопрос первый. Куда бить? Традиционно первой целью считаются страны Балтии, это проще с точки зрения малого размера и высокой вероятности невмешательства США, но это не дает Кремлю достижения стратегической цели вывести из игры Европу.

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Этого можно добиться ударом по Польше. Но не через Сувалкский коридор, где ждут россию.

Второй вопрос. Как бить? Польша сейчас активно готовится ко Второй мировой войне (это не опечатка), закупая танки и другие бронированные машины. Они не будут нужны. Они даже не успеют выехать из ангаров. Войны образца февраля 2022 года больше не будет.

Российская военная доктрина предусматривает так называемую лиминальную войну, хорошо описанную в книге Дэвида Килкаллена «Драконы и змеи».

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Суть этого подхода — в использовании допороговых методов ведения войны, когда противник не понимает, что происходит, и не может принять решение, уже что-то делать в ответ, или еще рано, и если делать, то что и кому. И в момент, когда в конце концов принимается решение что-то делать, уже поздно, потому что все закончено.

Итак, представьте себе атаку на Польшу, которая объединяет:

— массовые ракетно-дроновые атаки по объектам энергетики, другой инфраструктуры и логистики (дроны могут быть раскрашены в желто-голубые цвета и нести надписи типа «это вам за рассыпанное украинское зерно»);

- кибератаки на правительственные и инфраструктурные объекты;

- коллапс навигации из-за масштабного применения средств РЭБ;

- диверсионно-террористические группы; внезапные «экологические» и техногенные катастрофы;

-- разматывание общества (уже и без того разогретого) через социальные сети;

- использование полезных идиотов из маргинальных партий;

- наконец, тысячи беженцев с Ближнего Востока, которые бегут на запад с территории Беларуси, кто-то из них с оружием.

Первым следствием станет обесточивание страны не на часы, а на недели. Вторым последствием будет коллапс управления. Третьим следствием будут десять миллионов беженцев польских, бегущих в Германию, вызывая коллапс правления и там. Дальше эффект домино распространяется на Брюссель. В принципе, цель достигнута. В качестве бонуса сорваны поставки в Украину через Польшу.

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Подготовка к атаке ведется активно. Недавние поджоги военной техники в Германии и Бельгии, масштабные обесточивания в Испании и Чехии, пожар на телекоммуникационных сетях в Польше — все это проверка готовности и поиск слабых мест.

Удается ли докричаться до политического руководства ключевых европейских стран? Да, удается достичь понимания, что это вполне вероятный сценарий. Но дальше паралич воли, имеющий простые объяснения: подготовка вызовет панику, а паника обрушит рынки. Так сказать, Шашлыки 2.0.

Ну, по крайней мере, мы с вами будем готовы.

Пишу это все, потому что уже хотя бы Michael Gonchar выступил с предупреждением публично, а я опубликовал описанное выше в нескольких статьях в польских изданиях. Поскольку многие мои друзья сейчас на конференции в Риме — прошу, говорите об этом. Это должно висеть в воздухе.

PS

Пишут, что я нагнетаю панику. Это уже я слышал — в феврале 2022 года.

Отвечу здесь на типичные вопросы.

1. Что дальше? Какая цель? Очевидно, россии не нужна польская территория или непосредственный военный контроль, поэтому наземной операции (требующей немало ресурсов) не будет, отвод войск из Украины не нужен. Последствия этой операции: коллапс управления, прекращение функционирования ЕС как политической силы, приход к власти евроскептиков, вход Китая с проектами поддержки, превращение треугольника США-ЕС-Китай в сплющенный треугольник США-(Китай+РФ).

2. Почему россия не может это устроить в Украине? Потому что в 2022 году они этого еще, во-первых, не понимали, во-вторых, не умели. А сейчас мы уже другие. Кроме того, им от Украины нужно другое. Европа в их планах должна существовать, но слабая и разобщенная. А вот Украина в их планах не должна существовать", — написал он.

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