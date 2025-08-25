- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
Похожа на Мадонну: Дженнифер Лопес стала блондинкой и привела в восторг фанатов
Годовщину развода с Беном Аффлеком актриса и певица Дженнифер Лопес решила отметить достаточно оригинально: она опубликовала трейлер своего нового фильма «Поцелуй Женщины-паука».
Об этом пишут зарубежные СМИ.
Похоже, фильм должен стать вехой в ее карьере и доказать: с Беном и неудачами покончено. Ведь снимался фильм год назад, когда актриса тяжело переживала разрыв с бывшим мужем, и это уже позади.
«Поцелуй Женщины-паука» — американский музыкально-драматический фильм 2025 года, написанный для экранизации и снятый Биллом Кондоном. Это вторая экранизация романа 1976 аргентинца Мануэля Пуча после бразильской адаптации 1985 года.
Премьера фильма «Поцелуй Женщины-паука» состоялась на кинофестивале «Санденс» 26 января 2025 года, где он получил положительные отзывы критиков. Премьера в кинотеатрах США намечена на 10 октября 2025 года.
В части сцен Джен предстает в новом образе блондинки Ингрид Луны, и в нем она понравилась зрителям.
Поклонники отметили, что актрисе очень идет блонд.
«Вау, блондинка Дженни мне подходит», «Она как Мадонна, Джин Харлоу и Гвен Стефани», — пишут они в комментариях. А кое-кто сравнивает Дженнифер с Мэрилин Монро.
Отметим, что через несколько дней после публикации в соцсети трейлера фильма он собрал почти 200 тысяч лайков.
Также напомним, что во время недавнего тура Лопес настолько зажигала публику, что ей даже предлагали руку и сердце.318
