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«С этим покончено навсегда»: Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца прямо во время концерта
Мировая знаменитость Дженнифер Лопес продолжает тур по городам Европы, посвятив его своему дню рождения. Иногда на этих концертах случаются чудеса.
Так, во время одного из выступлений певица получила предложение руки и сердца — правда, не от другой знаменитости, а от одного из фанатов, пишут СМИ.
В разгар одного из концертов в рамках европейского тура незнакомец из толпы спросил Лопес, готова ли она выйти за него замуж.
Актриса откровенно призналась, что с браками она завязала.
«Думаю, я с этим покончила. Я пробовала уже несколько раз», — заявила она со сцены с долей отчаяния.
Как известно, Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. Первым ее мужем стал Охани Ноа, кубинский актер и продюсер. До встречи с Джей Ло он работал официантом. Брак оказался недолгим — всего 11 месяцев. Последствия Джен разгребала еще несколько лет: экс-супруги судились, выясняли отношения, мирились и так по кругу.
В конце концов, Лопес через суд запретила бывшему мужу высказываться об их браке и всячески очернять ее. Однако это не остановило Ноа спустя годы высказаться о ее отношениях с Беном Аффлеком.
В 2000 году после разрыва с P. Diddy Джен вышла замуж за танцора Криса Джадда, но снова ненадолго — в июне 2001-го они расстались.
С 2004 по 2011 год Дженнифер была замужем за певцом Марком Энтони. От него она родила близнецов Эмму и Макса.
В 2022 году со второй попытки Лопес вышла замуж за Бена Аффлека. Эту историю любви, которая обернулась крахом, знают все. Спустя 20 лет после первой попытки построить семью, Джен и Бен нашли друг друга снова. Казалось, на этот раз все будет по-другому. Но не тут то было. Через два года совместной жизни начали ходить слухи о разводе, а уже летом прошлого года знаменитости не скрывали разрыва.
Поговаривали, что для Дженнифер развод с Беном оказался очень болезненным.
Но, несмотря личные переживания, поп-дива прекрасно выглядит. Недавно она продемонстрировала стройную фигуру в купальнике, чем «зажгла» социальные сети.237
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