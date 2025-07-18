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Шоу-бизнес

«С этим покончено навсегда»: Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца прямо во время концерта

13:56 18 июля 2025
Лопес, фото https://www.instagram.com/p/DILIGhRNAvq/

Мировая знаменитость Дженнифер Лопес продолжает тур по городам Европы, посвятив его своему дню рождения. Иногда на этих концертах случаются чудеса.

Так, во время одного из выступлений певица получила предложение руки и сердца — правда, не от другой знаменитости, а от одного из фанатов, пишут СМИ.

В разгар одного из концертов в рамках европейского тура незнакомец из толпы спросил Лопес, готова ли она выйти за него замуж.

Актриса откровенно призналась, что с браками она завязала.

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«Думаю, я с этим покончила. Я пробовала уже несколько раз», — заявила она со сцены с долей отчаяния.

Как известно, Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. Первым ее мужем стал Охани Ноа, кубинский актер и продюсер. До встречи с Джей Ло он работал официантом. Брак оказался недолгим — всего 11 месяцев. Последствия Джен разгребала еще несколько лет: экс-супруги судились, выясняли отношения, мирились и так по кругу.

В конце концов, Лопес через суд запретила бывшему мужу высказываться об их браке и всячески очернять ее. Однако это не остановило Ноа спустя годы высказаться о ее отношениях с Беном Аффлеком.

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В 2000 году после разрыва с P. Diddy Джен вышла замуж за танцора Криса Джадда, но снова ненадолго — в июне 2001-го они расстались.

С 2004 по 2011 год Дженнифер была замужем за певцом Марком Энтони. От него она родила близнецов Эмму и Макса.

В 2022 году со второй попытки Лопес вышла замуж за Бена Аффлека. Эту историю любви, которая обернулась крахом, знают все. Спустя 20 лет после первой попытки построить семью, Джен и Бен нашли друг друга снова. Казалось, на этот раз все будет по-другому. Но не тут то было. Через два года совместной жизни начали ходить слухи о разводе, а уже летом прошлого года знаменитости не скрывали разрыва.

Поговаривали, что для Дженнифер развод с Беном оказался очень болезненным.

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Но, несмотря личные переживания, поп-дива прекрасно выглядит. Недавно она продемонстрировала стройную фигуру в купальнике, чем «зажгла» социальные сети.

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