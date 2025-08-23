«Идеальное время»: как Дженнифер Лопес провела годовщину разрыва с Беном Аффлеком

Год назад, 20 августа 2024 года, голливудская звезда Дженнифер Лопес подала заявление на развод с бывшим мужем Беном Аффлеком. Тогда же она пообещала детям, 17-летним близнецам Максу и Эмми, что не сломается, а станет сильнее и лучше.

ВІДЕО ДНЯ

И, похоже, блестяще выполнила обещание. Об этом пишет со ссылкой на инсайдера People.

РЕКЛАМА

«Она прекрасно проводит время этим летом. Ей очень понравилось общаться с поклонниками во всем мире. Тур Up All Night был потрясающим. Он позволил ей сосредоточиться на чем-то важном. Она занимается тем, что ей действительно нравится «, — сообщил источник.

Издание напоминает, что в середине августа Джей Ло завершила европейскую часть своего турне. Певица выступила в Испании, Турции, Польше, Казахстане. В рамках тура Up All Night 56-летняя Лопес посетила Мадрид, Варшаву, Будапешт и Абу-Даби, завершив гастроли на Сардинии в Италии.

Каждый вечер она устраивала невероятные шоу, исполняя такие хиты, как Jenny From the Block и Let's Get Loud, а также профессионально справлялась с неурядицами во время концертов. В одном из моментов у нее отстегнулась часть костюма, а на концерте в Казахстане прямо на сцене ей пришлось сбрасывать с себя кузнечика.

РЕКЛАМА

«Это было прекрасное, счастливое и свободное лето… И я хочу только одного: чтобы вы испытывали такую же радость, какую дарили мне каждый концерт. Люблю вас «, — написала Дженнифер в социальной сети.

В декабре и январе Джей Ло даст серию концертов в Лас-Вегасе, которых уже ждут поклонники.

Примечательно, что именно в день развода, 20 августа, артистка анонсировала выход своего нового фильма «Поцелуй женщины-паука», который снимала в прошлом году в Нью-Йорке, когда они с Беном переживали тяжелые времена.

РЕКЛАМА

«С тех пор она прошла долгий путь, и сейчас очень счастлива и просто благодарна за свою жизнь», — говорит источник.

В мае в интервью El País Дженнифер подвела итоги месяцев, проведших после развода с Аффлеком.

«Я счастлива, что продвинулась на шаг дальше, чем год назад, два года назад, три года назад , — сказала она. — Я горжусь собой и тем, что смогла помочь детям пережить тяжелые времена, благодаря которым они стали сильнее и лучше. Итак, самое время выйти и потанцевать, попеть и хорошо провести время со всеми. Это идеальное время» .

И с Дженнифер, похоже, нельзя не согласиться.

Напомним, что еще одним свидетельством того, что со стрессами, связанными с разводом, покончено, стал яркий шаг Дженнифер Лопес: сейчас она носит платья, которые не решалась одеть в 20 лет.



Источник фото: инстаграмм jlo

112

Читайте нас в Facebook