- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
- 25.08 20:46 «Серия „Сорочинская ярмарка“, стоившая фантастически дорого, экспортировалась в Канаду и Японию», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Экс-первая ракетка мира из россии «сошел с ума» на корте US Open и сенсационно вылетел с турнира (видео)
Один из сильнейших теннисистов россии (13-й в рейтинге АТР) Даниил Медведев, выигравший Открытый чемпионат США в 2021 году, на сей раз бесславно завершил выступления на US Open уже в 1-м круге, сенсационно проиграв французу Бенжамину Бонзи (51-й) и устроив на корте скандал.
Поединок складывался для Медведева неудачно. Он проигрывал со счетом 3:6, 5:7, 4:5 (40:А). Но на матчболе Бонзи не попал первую подачу. Правда, в этот момент на корт вышел фотокорреспондент, который подумал, что матч закончился. Судья-американец Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул французу первую подачу, что взбесило Медведева. Даниил начал спорить с судьей и заводить трибуны.
«Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Ты домой уйти хочешь?» — орал Медведев, обращаясь к судье. После этого он повернулся к камере и произнес: «Ребята, он хочет уйти домой. Ему платят за матч, а не за часы». Тем самым Медведев намекнул, что судья якобы заинтересован в том, чтобы Бонзи победил в трех сетах, не переводя игру в четвертый.
Кроме того, Медведев кричал: «Что говорил Райли Опелка? Что говорил Райли Опелка? Что говорил Райли Опелка?» Это отсылка к словам американского теннисиста Опелки, который утверждал, что Алленсворт — худший судья в ATP и его нужно отстранить от работы.
August 25, 2025
После перепалки россиянин не только совершил брейк. Но и смог разгромить соперника в третьей партии (6:0). Правда, решающий сет оказался за французом – 6:4.
Отметим, что спорами с судьей «сумасшествие» второй ракетки россии не ограничилось. В разгар поединка он прямо на корте принялся демонстрировать неприличный жест.
August 25, 2025
А уже после матча уроженец москвы Медведев продолжил свое скандальное поведение, Вначале он долго ломал свою ракетку о лавочку, после чего демонстративно медленно покинул корт во время интервью французского теннисиста.
August 25, 2025
Добавим, что в 2025 году некогда сильнейший теннисист мира Даниил Медведев выиграл на турнирах «Большого шлема» всего один матч. Более того, с мая 2023-го скандалист не добыл ни одного титула и завершит Открытый чемпионат США далеко за пределами топ-20 гонки ATP.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что теннисист из рф прямо на корте обматерил свою мать.296
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени