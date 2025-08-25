Экс-первая ракетка мира из россии «сошел с ума» на корте US Open и сенсационно вылетел с турнира (видео)

Один из сильнейших теннисистов россии (13-й в рейтинге АТР) Даниил Медведев, выигравший Открытый чемпионат США в 2021 году, на сей раз бесславно завершил выступления на US Open уже в 1-м круге, сенсационно проиграв французу Бенжамину Бонзи (51-й) и устроив на корте скандал.

Поединок складывался для Медведева неудачно. Он проигрывал со счетом 3:6, 5:7, 4:5 (40:А). Но на матчболе Бонзи не попал первую подачу. Правда, в этот момент на корт вышел фотокорреспондент, который подумал, что матч закончился. Судья-американец Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул французу первую подачу, что взбесило Медведева. Даниил начал спорить с судьей и заводить трибуны.

«Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Ты домой уйти хочешь?» — орал Медведев, обращаясь к судье. После этого он повернулся к камере и произнес: «Ребята, он хочет уйти домой. Ему платят за матч, а не за часы». Тем самым Медведев намекнул, что судья якобы заинтересован в том, чтобы Бонзи победил в трех сетах, не переводя игру в четвертый.

Кроме того, Медведев кричал: «Что говорил Райли Опелка? Что говорил Райли Опелка? Что говорил Райли Опелка?» Это отсылка к словам американского теннисиста Опелки, который утверждал, что Алленсворт — худший судья в ATP и его нужно отстранить от работы.

После перепалки россиянин не только совершил брейк. Но и смог разгромить соперника в третьей партии (6:0). Правда, решающий сет оказался за французом – 6:4.

Отметим, что спорами с судьей «сумасшествие» второй ракетки россии не ограничилось. В разгар поединка он прямо на корте принялся демонстрировать неприличный жест.

А уже после матча уроженец москвы Медведев продолжил свое скандальное поведение, Вначале он долго ломал свою ракетку о лавочку, после чего демонстративно медленно покинул корт во время интервью французского теннисиста.

Добавим, что в 2025 году некогда сильнейший теннисист мира Даниил Медведев выиграл на турнирах «Большого шлема» всего один матч. Более того, с мая 2023-го скандалист не добыл ни одного титула и завершит Открытый чемпионат США далеко за пределами топ-20 гонки ATP.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что теннисист из рф прямо на корте обматерил свою мать.

