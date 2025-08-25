Видели очи, что заказывали: СМИ сообщают о подозрениях ГБР по поставкам некачественных очков военным

Два чиновника из сектора обороны оказались в центре скандала из-за закупок некачественных очков для военных. Государственное бюро расследований вручило подозрения должностным лицам Министерства обороны Украины в рамках уголовного производства из-за закупки 18 тысяч некачественных баллистических очков-масок на сумму 25 миллионов гривен.

По информации «УНН», поставщиком продукции, которая не прошла проверку качества, стало ООО «ТС Трейд Украина», директором которого является Олег Гумен.

«По данным наших источников в МОУ, государственное предприятие Министерства обороны „Государственный оператор тыла“ в сентябре 2024 года подписало контракт с ООО „ТС Трейд Украина“. Согласно договору компания обязалась поставить 18 тысяч защитных баллистических очков-масок», — пишет «УНН».

По данным системы YouControl, пишет «УНН», уполномоченным лицом ООО «ТС Трейд Украина» на подписание договоров является Олег Гумен.

Отмечается, что подрядчик предоставил несколько образцов экипировки для проведения испытаний в Национальный университет обороны Украины.

Издание отмечает, что во время проверки выяснилось, что баллистические очки ненадлежащего качества и не смогут защитить украинских военных от осколков — главного поражающего фактора на фронте.

Как утверждает «УНН», соответствующее заключение ученых с указанием, что очки не прошли испытания обстрелом имитатором осколков, было предоставлено в ГОТ.

Руководитель ООО «ТС Трейд Украина» Олег Гумен не согласился с заключением государственного университета и требовал проведения дополнительной экспертизы очков в трех частных лабораториях. «УНН» утверждает, что программный директор ГОТ Виктория Виноградова «вместо того, чтобы настаивать на новых тестах, закрыла глаза на несоответствующее качество экипировки для военных».

Начальник Центрального управления контроля качества МОУ Игорь Лещенко назначил дополнительную проверку очков, не удовлетворившись официальным заключением Национального университета обороны. По ее результатам партия товара была признана качественной, рассказал собеседник «УНН». Как отмечает «УНН», после этого Игорь Лещенко подписал соответствующие выводы проверки, что открыло путь к дальнейшей закупке товара.

По данным «УНН», ему уже объявлено о подозрении из-за халатного отношения военного должностного лица к службе, что нанесло существенный вред, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УКУ).

Отмечается, что директору ООО «ТС Трейд Украина» Олегу Гумену также вручено подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Ущерб на почти 26 млн грн: ГБР разоблачило масштабные злоупотребления при закупке баллистических очков для Минобороны

Работники ГБР при содействии СБУ разоблачили преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам Минобороны Украины и директору предприятия, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 млн грн.

В сентябре 2024 года одно из государственных предприятий Минобороны заключило контракт на закупку 18 тыс. баллистических очков. Однако поставленные очки не соответствовали заявленным характеристикам и не обеспечивали надлежащей защиты от осколков. Это было подтверждено испытаниями Научно-исследовательского центра испытаний, экспертизы и сертификации персональных бронированных средств защиты Национального университета обороны Украины.

Следователи ГБР провели ряд обысков по месту жительства и работы фигурантов, изъяли документы и электронные носители с данными о закупках. Директора предприятия-поставщика задержали. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах…

Ранее сообщалось, что нардепу Шевченко объявили новое подозрение.

