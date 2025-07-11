Миллионы из беларуси: нардепу Шевченко объявили новое подозрение

Народный депутат Евгений Шевченко, которому инкриминируют нанесение ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины, получил новое подозрение.

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По материалам ГБР и СБУ генеральный прокурор сообщил действующему народному депутату Евгению Шевченко о новом подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

В ходе расследования правоохранители установили, что народный депутат использовал свои личные политические и экономические связи в беларуси для сделок с поставкой белорусских минеральных удобрений в Украину.

«Прикрываясь связями с соседним государством, фигурант создавал искусственные препятствия при доставке товаров из беларуси в Украину, а за их решение требовал взятку в 14,5 млн грн. Задокументировано, что соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, принадлежащей сыну нардепа» , — сообщили в СБУ.

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Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют, что нардеп мог получать регулярные откаты, предлагая другим украинским предприятиям белорусские квоты на поставку удобрений.

В частности, по данным следствия, украинское предприятие уплатило средства за минудобрения, но белорусская сторона затягивала исполнение обязательств. Депутат воспользовался этой ситуацией и стал рассказывать предпринимателям, что якобы нет всех необходимых разрешений на перевозку груза. Он знал об их наличии, но под видом «решения» отсутствующей проблемы потребовал заключить договор о предоставлении консультационных услуг с подконтрольным ему предприятием, отмечают в ГБР. Общая сумма договора составила 14,5 млн грн.

По данным ГБР, полученные средства — 14.5 млн грн, депутат использовал на приобретение трех автомобилей премиумкласса — Porsche Macan, BMW X5M (2021 года выпуска) и Mercedes-Benz AMG (2022 года выпуска), которые оформил на подконтрольных лиц. Задекларированная суммарная таможенная стоимость этих транспортных средств превышает 250 тысяч евро, сообщают правоохранители.

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Таким образом Шевченко дополнительно сообщено новое подозрение в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следственные действия продолжаются.

В ГБР отметили, что в рамках расследования этого эпизода проходят обыски у бывшего министра инфраструктуры, который, возможно, мог содействовать народному депутату в реализации его мошеннических действий.

Напомним, в начале этого года подозрение в государственной измене получил эк-снардеп-миллионер Вадим Новинский.

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