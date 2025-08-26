- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
«Нефтегаз» закручивает гайки: голубое топливо будут отключать даже за долг в 40−50 гривен
Пока в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК «Нафтогаз Украины».
В то же время с приближением отопительного сезона и увеличением количества должников НАК «Нафтогаз Украины» вынужден ужесточать правила для тех, кто не платит за голубое топливо — включая отключение им поставок газа. Об этом сообщает журналистка Ирина Полякова в YouTube.
По ее словам, цена по тарифному плану «Фиксированный» остается неизменной — 7,96 грн. за кубометр до 30 апреля 2026 г. Этим предложением пользуется более 98% домохозяйств.
В то же время поставщик вводит новые правила для должников: теперь достаточно просрочить платеж всего за один месяц, чтобы оператор приступил к процедуре отключения. Причем сумма задолженности не суть важна — может быть даже 40−50 гривен. В частности, «Нафтогаз» имеет право прекратить поставки через 10 дней после даты, указанной в счете.
Особое внимание уделяется оплате услуг распределения газа. Именно эти квитанции чаще всего влекут за собой отключение в регионах. Сроки остаются неизменными:
- за распределение газа — до 20 числа каждого месяца,
- за сам газ — до 25 числа следующего месяца.
Обязательное предупреждение
По закону потребитель должен получить письменное уведомление не менее чем за 10 дней до отключения с указанием суммы долга и даты прекращения подачи. После отключения абонент обязан не только погасить долг, но и оплатить услуги подключения. В среднем это от 600 до 1500 грн., а в некоторых случаях еще больше.
Субсидии и ограничения
Субсидия покрывает только социальную норму потребления:
- отопление — 4 кубометра на 1 кв. м,
- приготовление и подогрев воды — 10,5 кубометра на человека.
Для семьи из четырех человек это составляет 401 кубометр газа в месяц отопительного периода. Все сверх нормы придется оплачивать самостоятельно.
«Так что резюмирую, — говорит журналистка. — Отныне:
- неважно — каков размер долга за газ;
- важно — есть ли нарушение предельных сроков оплаты;
- очень важно — не игнорирует ли потребитель предупреждение об отключении. Поэтому будьте внимательны, ведь от этого зависят не только ваш комфорт, но и ваши деньги".
Ранее «ФАКТЫ» писали, кто из пенсионеров может легально не платить за коммуналку.
