Могут ли должнику отключить газ в условиях военного положения и что обязан сделать поставщик

Как известно, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Сейчас цена на газ регулируется постановлением правительства о ВСО (возложение специальных обязанностей) на НАК «Нафтогаз Украины». Но даже во время военного положения газ могут отключить за долги.

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Газоснабжающие компании могут это сделать только при четко определенных условиях, напоминает адвокат Юрий Айвазян, передает «На пенсии».

По его словам, любой поставщик газа, в том числе и «Нафтогаз», имеют право прекратить подачу газа, если потребитель имеет просроченный долг.

Перед отключением поставщик обязан предупредить своего клиента в письменном виде за 10 дней до отключения. То есть, дать срок для погашения долга.

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В предупреждении должны быть указаны: сумма задолженности, основание прекращения поставки и дата, с которой газ могут отключить.

Если потребитель не может уплатить долги в течение этих десяти дней, он должен заключить договор реструктуризации и погашать долг частями.

Если же поставщик незаконного отключил потребителя от подачи газа, то можно:

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- подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

- обратиться к уполномоченному прав потребителей или органу местного самоуправления.

- подать в суд на поставщика.

Напомним, недавно компания «Нафтогаз Украины» напомнила, что некоторым потребителям газа необходимо обновить свои персональные данные. Более подробно об этом в нашем материале.

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