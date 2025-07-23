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Могут ли должнику отключить газ в условиях военного положения и что обязан сделать поставщик
Как известно, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Сейчас цена на газ регулируется постановлением правительства о ВСО (возложение специальных обязанностей) на НАК «Нафтогаз Украины». Но даже во время военного положения газ могут отключить за долги.
Газоснабжающие компании могут это сделать только при четко определенных условиях, напоминает адвокат Юрий Айвазян, передает «На пенсии».
По его словам, любой поставщик газа, в том числе и «Нафтогаз», имеют право прекратить подачу газа, если потребитель имеет просроченный долг.
Перед отключением поставщик обязан предупредить своего клиента в письменном виде за 10 дней до отключения. То есть, дать срок для погашения долга.
В предупреждении должны быть указаны: сумма задолженности, основание прекращения поставки и дата, с которой газ могут отключить.
Если потребитель не может уплатить долги в течение этих десяти дней, он должен заключить договор реструктуризации и погашать долг частями.
Если же поставщик незаконного отключил потребителя от подачи газа, то можно:
- подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
- обратиться к уполномоченному прав потребителей или органу местного самоуправления.
- подать в суд на поставщика.
Напомним, недавно компания «Нафтогаз Украины» напомнила, что некоторым потребителям газа необходимо обновить свои персональные данные. Более подробно об этом в нашем материале.121
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