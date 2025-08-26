41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть (фото)

8:36 26 августа 2025
Яркий след в небе среди звезд, фото соцсети

Новое уникальное явление после «парада планет» поразило жителей Украины. В ночь на 26 августа над разными регионами можно было увидеть яркий след в небе. Тонкий луч света среди звезд держался всего несколько секунд. Однако сотни людей успели его сфотографировать.

На фото виден вертикальный след света среди ночного неба, а вокруг видны звезды. Наблюдатели отмечают, что яркий луч был виден несколько секунд, затем он исчез.

РЕКЛАМА

Есть несколько предположений по этому яркому явлению, пишет «Обозреватель».

1. Это так называемый световой столб — явление, возникающее в атмосфере, когда мелкие кристаллы льда отражают свет. Чаще его можно увидеть зимой или в прохладные дни.

РЕКЛАМА

2. Возможно, это комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS). Ее открыли в 2023 году, а диаметр ядра, по расчетам, составляет около 1,5 км. Она состоит из льда и пыли, а под солнечным светом образует длинный хвост.

 

Эксперты пока не подтвердили, это комета, метеорит или другое атмосферное явление.

Напомним, в октябре 2024 года жители Украины могли наблюдать «комету века» — Tsuchinshan-ATLAS.

РЕКЛАМА

343

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Комар, который сейчас служит в армии, рядом с найденным им кладом. Фото автора

Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку

Неделя с 25 по 31 августа станет важным рубежом в сфере финансов, фото из открытых источников

Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа

Судьи "МастерШеф"

Шоу, которое было испорчено: сеть отреагировала на новый сезон «МастерШеф»

Таро-прогноз на 27 августа. Фото - Pixabay

Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа

Следующий материал
Новости партнеров