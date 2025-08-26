- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть (фото)
Новое уникальное явление после «парада планет» поразило жителей Украины. В ночь на 26 августа над разными регионами можно было увидеть яркий след в небе. Тонкий луч света среди звезд держался всего несколько секунд. Однако сотни людей успели его сфотографировать.
На фото виден вертикальный след света среди ночного неба, а вокруг видны звезды. Наблюдатели отмечают, что яркий луч был виден несколько секунд, затем он исчез.
Есть несколько предположений по этому яркому явлению, пишет «Обозреватель».
1. Это так называемый световой столб — явление, возникающее в атмосфере, когда мелкие кристаллы льда отражают свет. Чаще его можно увидеть зимой или в прохладные дни.
2. Возможно, это комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS). Ее открыли в 2023 году, а диаметр ядра, по расчетам, составляет около 1,5 км. Она состоит из льда и пыли, а под солнечным светом образует длинный хвост.
Эксперты пока не подтвердили, это комета, метеорит или другое атмосферное явление.
Напомним, в октябре 2024 года жители Украины могли наблюдать «комету века» — Tsuchinshan-ATLAS.343
