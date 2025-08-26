В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть (фото)

Новое уникальное явление после «парада планет» поразило жителей Украины. В ночь на 26 августа над разными регионами можно было увидеть яркий след в небе. Тонкий луч света среди звезд держался всего несколько секунд. Однако сотни людей успели его сфотографировать.

ВІДЕО ДНЯ

На фото виден вертикальный след света среди ночного неба, а вокруг видны звезды. Наблюдатели отмечают, что яркий луч был виден несколько секунд, затем он исчез.

РЕКЛАМА

Есть несколько предположений по этому яркому явлению, пишет «Обозреватель».

1. Это так называемый световой столб — явление, возникающее в атмосфере, когда мелкие кристаллы льда отражают свет. Чаще его можно увидеть зимой или в прохладные дни.

РЕКЛАМА

2. Возможно, это комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS). Ее открыли в 2023 году, а диаметр ядра, по расчетам, составляет около 1,5 км. Она состоит из льда и пыли, а под солнечным светом образует длинный хвост.

Эксперты пока не подтвердили, это комета, метеорит или другое атмосферное явление.

Напомним, в октябре 2024 года жители Украины могли наблюдать «комету века» — Tsuchinshan-ATLAS.

РЕКЛАМА

343

Читайте нас в Facebook