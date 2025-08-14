41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
Наука и технологии

Сразу шесть планет Солнечной системы выйдут на «парад» в августе: когда украинцы увидят небесное шоу

14:05 14 августа 2025
Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун будут расположены на видимой траектории Солнца, фото интернет

Уникальный «парад планет», когда шесть небесных светил будут по одну сторону от Солнца на своих орбитах, можно будет наблюдать в середине и второй половине августа 2025 года.

Под «парадом планет» обычно понимается расположение нескольких планет на небе в относительно узком секторе.

Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун будут расположены на видимой траектории Солнца — эклиптике. Именно благодаря такому расположению можно будет увидеть их вместе на фоне утренней звезды.

Четыре планеты даже будут видны невооруженным глазом. Уран и Нептун можно увидеть с помощью оптических приборов, пишет Universe Space Tech.

Лучше всего наблюдать это явление можно будет с 15 по 26 августа. Особенно интересны дни с 19 по 21 августа, когда Меркурий достигнет наибольшей западной элонгации — максимального углового расстояния от Солнца. Во время этого «парада» планеты растянутся на секторе около 120 градусов, что обеспечит широкое зрелище.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 августа можно было наблюдать пик звездопада Персеиды. Этот «звездный дождь» является самым известным и ярким летним звездопадом.

Метеорный поток Персеиды — это крошечные частицы пыли, льда и камней, которые оставляют комета Свифта-Таттла (109P/Swift-Tuttle). Ежегодно в это время Земля, двигаясь по своей орбите, проходит через этот хвост обломков. Частицы, входя в атмосферу Земли на огромной скорости (около 59 км/с), сгорают, оставляя яркие следы, называемые метеорами.

Свое название поток получил от созвездия Персея, поскольку если проследить траектории метеоров, кажется, будто они вылетают именно из этой точки на небе.

Напомним, 9 августа 2025 года можно было наблюдать последнее летнее полнолуние. Если рассматривать событие со стороны астрологии, то оно уникально, поскольку символизирует начало новой эры. По словам астрологов, последний раз подобные энергии были 84 года назад.

