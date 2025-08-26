«Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк

Известный блогер Роман Шрайк, который недавно поделился своим мнением, почему президент Трамп не ужесточает санкции против россии, уверен, что задача путина сейчас — получить Донецкую область, чтобы продать своему населению «достижение целей сво»

«Всего пару недель назад в соцсетях активно обсуждали, какие территории мы будем менять на какие, — пишет Шрайк.

И когда я писал, что вы обсуждаете чепуху, Путин пока ничего такого не предлагает, меня лайкали, но продолжали решать, что же мы можем выменять :)

После встречи в Анкоридже эта тема внезапно исчезла из чатов, но кое-что я бы обсудил.

Есть противоположное заблуждение, которое обычно произносят тоном взрослого, объясняющего детям прописные истины:

— Вы должны понимать, что Путину нужна вся Украина, на меньшее он не согласится.

Это не так. Уже не так. Путин хотел получить всю Украину. Если бы не хотел и не верил, что может — не начал бы вторжение. Но сейчас 2025 год, и каким бы упоротым ни казался Путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории нашей страны.

Еще в сентбяре 2022 года я написал пост «Четыре войны Владимира Путина». Там рассказывается, как реальность меняла притязания Путина, и говорится, что сейчас идет «третья» война — война за юг и Донбасс.

Так вот — прошло три года, а война все так же идет за юг и Донбасс.

И мне кажется, что Путин «моргнул», нарушив блеф, когда сообщил Трампу, что Украина должна отдать ему Донецкую область. Имхо, это и есть его задача-минимум на этот момент.

То есть он внутренне уже согласился с тем, что захват Донбасса можно представить как «достижение целей СВО».

Причем это не значит, что пока Донбасс не будет захвачен полностью, Путин не остановится. Его притязания могут снова измениться, сместившись в сторону реальности.

Например, если Донецкая область еще не будет захвачена, наступление увязнет, а ресурсная «точка П» уже будет близка. Лично я на такой сценарий и рассчитываю.

Итого:

1) Финиш не так близок, как думали возлагавшие надежды на встречу Трампа с Путиным.

2) Но и не так далек, как думают считающие Путина инфернальным маньяком".

