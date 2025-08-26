41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
«Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк

9:22 26 августа 2025
путин может продать россиянам захват Донбасса как достижение сво, фото из открытых источников

Известный блогер Роман Шрайк, который недавно поделился своим мнением, почему президент Трамп не ужесточает санкции против россии, уверен, что задача путина сейчас — получить Донецкую область, чтобы продать своему населению «достижение целей сво»

«Всего пару недель назад в соцсетях активно обсуждали, какие территории мы будем менять на какие, — пишет Шрайк.

И когда я писал, что вы обсуждаете чепуху, Путин пока ничего такого не предлагает, меня лайкали, но продолжали решать, что же мы можем выменять :)

После встречи в Анкоридже эта тема внезапно исчезла из чатов, но кое-что я бы обсудил.

Есть противоположное заблуждение, которое обычно произносят тоном взрослого, объясняющего детям прописные истины:

— Вы должны понимать, что Путину нужна вся Украина, на меньшее он не согласится.

Это не так. Уже не так. Путин хотел получить всю Украину. Если бы не хотел и не верил, что может — не начал бы вторжение. Но сейчас 2025 год, и каким бы упоротым ни казался Путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории нашей страны.

Еще в сентбяре 2022 года я написал пост «Четыре войны Владимира Путина». Там рассказывается, как реальность меняла притязания Путина, и говорится, что сейчас идет «третья» война — война за юг и Донбасс.

Так вот — прошло три года, а война все так же идет за юг и Донбасс.

И мне кажется, что Путин «моргнул», нарушив блеф, когда сообщил Трампу, что Украина должна отдать ему Донецкую область. Имхо, это и есть его задача-минимум на этот момент.

То есть он внутренне уже согласился с тем, что захват Донбасса можно представить как «достижение целей СВО».

Причем это не значит, что пока Донбасс не будет захвачен полностью, Путин не остановится. Его притязания могут снова измениться, сместившись в сторону реальности.

Например, если Донецкая область еще не будет захвачена, наступление увязнет, а ресурсная «точка П» уже будет близка. Лично я на такой сценарий и рассчитываю.

Итого:

1) Финиш не так близок, как думали возлагавшие надежды на встречу Трампа с Путиным.

2) Но и не так далек, как думают считающие Путина инфернальным маньяком".

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что встреча Трампа и путина Аляске прошла для путина великолепно. А Украине и миру в целом нужно готовиться к длительной войне.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

222

