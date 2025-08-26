- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
«Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
Известный блогер Роман Шрайк, который недавно поделился своим мнением, почему президент Трамп не ужесточает санкции против россии, уверен, что задача путина сейчас — получить Донецкую область, чтобы продать своему населению «достижение целей сво»
«Всего пару недель назад в соцсетях активно обсуждали, какие территории мы будем менять на какие, — пишет Шрайк.
И когда я писал, что вы обсуждаете чепуху, Путин пока ничего такого не предлагает, меня лайкали, но продолжали решать, что же мы можем выменять :)
После встречи в Анкоридже эта тема внезапно исчезла из чатов, но кое-что я бы обсудил.
Есть противоположное заблуждение, которое обычно произносят тоном взрослого, объясняющего детям прописные истины:
— Вы должны понимать, что Путину нужна вся Украина, на меньшее он не согласится.
Это не так. Уже не так. Путин хотел получить всю Украину. Если бы не хотел и не верил, что может — не начал бы вторжение. Но сейчас 2025 год, и каким бы упоротым ни казался Путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории нашей страны.
Еще в сентбяре 2022 года я написал пост «Четыре войны Владимира Путина». Там рассказывается, как реальность меняла притязания Путина, и говорится, что сейчас идет «третья» война — война за юг и Донбасс.
Так вот — прошло три года, а война все так же идет за юг и Донбасс.
И мне кажется, что Путин «моргнул», нарушив блеф, когда сообщил Трампу, что Украина должна отдать ему Донецкую область. Имхо, это и есть его задача-минимум на этот момент.
То есть он внутренне уже согласился с тем, что захват Донбасса можно представить как «достижение целей СВО».
Причем это не значит, что пока Донбасс не будет захвачен полностью, Путин не остановится. Его притязания могут снова измениться, сместившись в сторону реальности.
Например, если Донецкая область еще не будет захвачена, наступление увязнет, а ресурсная «точка П» уже будет близка. Лично я на такой сценарий и рассчитываю.
Итого:
1) Финиш не так близок, как думали возлагавшие надежды на встречу Трампа с Путиным.
2) Но и не так далек, как думают считающие Путина инфернальным маньяком".
Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что встреча Трампа и путина Аляске прошла для путина великолепно. А Украине и миру в целом нужно готовиться к длительной войне.
