- 08:18 Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня
- 00:37 Украина пропустила от Канады четыре мяча на старте турнира Canadian Shield в Торонто: видеообзор матча
- 07.06 22:25 Тест «Ключи от счастья»: знаете ли вы секреты жизни самого счастливого народа в мире
- 07.06 21:58 Невероятные лимонные кексы: готовятся быстро и просто
- 07.06 21:28 До сих пор не в себе: Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследования
- 07.06 20:59 Никогда не выбрасывайте лавровый лист: он настоящий «санитар» для вашего дома
- 07.06 20:45 Летние обереги и девичьи гадания на Русалочью Пасху: народные обряды, заклинания и запреты на Троицу, которая в этом году приходится на 8 июня
- 07.06 20:34 Не пережил второе тяжелое ранение: в Киевской области попрощались с 34-летним старшим солдатом
- 07.06 20:28 Россияне сбросили авиабомбы на детскую железную дорогу в Харькове: много раненых
- 07.06 20:07 Корзинка из лаваша с ягодами и персиками: прекрасный летний десерт, который можно худеющим
- 07.06 19:50 Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД
- 07.06 19:44 Оккупанты стали использовать один свой дрон как «матку»: что это значит и чем опасно
«Трамп — максимально эгоцентричный дурак с нездоровой тягой к путину… Все это было ясно еще 8 лет назад», — Роман Шрайк
«Трамп — эксцентричный и максимально эгоцентричный дурак с нездоровой тягой к автократам (в первую очередь к путину), — пишет Роман Шрайк. — Этой характеристики достаточно для объяснения всей происходящей дичи.
Все это было ясно еще 8 лет назад, когда классические республиканцы, пытавшиеся работать в его администрации, ужаснулись увиденному/услышанному и начали рассказывать о перманентной е… нине.
Все эти «понимание мироустройства, как у шестиклассника», рассказы как Трамп спешил на встречу с путиным
Не нужно к вышеописанной характеристике что-то додумывать. И тогда не пришлось бы перед вступлением Трампа в должность верить, что он завалит нас оружием и введет НАСТОЯЩИЕ санкции против рф.
И, наоборот, так же глупо считать его «российским агентом».
Может ли Трамп в какой-то момент психануть «из-за неразделенной любви» и ввести санкции против рф?
Может.
Но пока это не просматривается".
Фото — скриншот
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.404
Читайте нас в Facebook
Быкам пора перестать жить прошлым, а Козам нужно начать все с чистого листа: восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений