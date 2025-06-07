«Трамп — максимально эгоцентричный дурак с нездоровой тягой к путину… Все это было ясно еще 8 лет назад», — Роман Шрайк

Американский президент Дональд Трамп заявляет о желании прекратить войну в Украине, однако не хочет усиливать давление на путина, видимо, рассчитывая, что на большие уступки пойдет именно наша страна. Во время февральского скандала в Овальном кабинете он заявлял украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что у Украины «нет карт». В то же время он неодобрительно отнесся к тому, что такие «карты» были предъявлены — в виде операции «Паутина», когда Украина ударила по российской стратегической авиации . Отвечая на вопросы журналистов о том, изменилось ли его мнение об «украинских картах» после этой операции, Трамп заявил, что удары предоставили путину «повод устроить им адскую бомбардировку». «Это то, что мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну все, теперь будет удар», — заявлял американский лидер. Позиции Дональда Трампа прокомментировал известный блогер Роман Шрайк, отметивший его «тягу» к хозяину кремля.

«Трамп — эксцентричный и максимально эгоцентричный дурак с нездоровой тягой к автократам (в первую очередь к путину), — пишет Роман Шрайк. — Этой характеристики достаточно для объяснения всей происходящей дичи.

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Все это было ясно еще 8 лет назад, когда классические республиканцы, пытавшиеся работать в его администрации, ужаснулись увиденному/услышанному и начали рассказывать о перманентной е… нине.

Все эти «понимание мироустройства, как у шестиклассника», рассказы как Трамп спешил на встречу с путиным и т. п.

Не нужно к вышеописанной характеристике что-то додумывать. И тогда не пришлось бы перед вступлением Трампа в должность верить, что он завалит нас оружием и введет НАСТОЯЩИЕ санкции против рф.

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И, наоборот, так же глупо считать его «российским агентом».

Может ли Трамп в какой-то момент психануть «из-за неразделенной любви» и ввести санкции против рф?

Может.

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Но пока это не просматривается".

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