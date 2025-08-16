«Встреча на Аляске не просто подвела мир к опасной черте, она ее пересекла», — Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя встречу Трампа и путина Аляске, считает что Украине и миру в целом нужно готовиться к худшему

«После встречи на Аляске лучше не будет, — пишет он в соцсети.

Если кто-то ожидал от встречи Дональда Трампа и владимира путина на Аляске некоего прорыва, то это примерно те же люди, которые искренне верили, что 47-й президент США сможет остановить войну за 24 часа. Но, по итогу встречи, не только мы не увидели результата, но и предпосылки ухудшения общей ситуации и вот почему.

То, что встреча будет иметь нулевой КПД, я неустанно повторял последнюю неделю, но не уточнял, нулевой КПД для всего цивилизованного мира, а вот для самого путина и всех тоталитарных режимов как раз наоборот.

Уровнем встречи, с красной ковровой дорожкой, рукопожатиями, улыбками и комплементами, путина легализовали, а точнее, легализовали его военные преступления. Дональд Трамп продолжил приоткрывать свой ларец с демонами, некоторые из которых уже имели возможность вылететь ненадолго — Кашмир и Филиппинское море.

Подобные путину и сам путин наглядно убедились в том, что за кровопролитие и преступления, вас не будут арестовывать или наказывать изоляцией, санкциями, полицейской миссией, а с вами будут договариваться, стелить перед вами красную ковровую дорожку, тратить на вас деньги американских налогоплательщиков, кормить палтусом.

Этой ночью тоталитарные режимы в очередной раз увидели слабость того, кого ранее можно было называть светочем демократии, а сегодня, аморфным, заокеанским партнером.

Встреча прошла великолепно — для путина, который продолжит кровопролитие в Украине, не планировав в принципе его прекращать, но с еще большим рвением и убежденностью в своей безнаказанности. Любое перемирие — шаг к ещё более ожесточённой и кровопролитной войне.

Именно отсутствие последствий, сколь-нибудь действенных, за последние полгода, приводят к тому, что диктатуры, чувствуя слабость Дональда Трампа, будут всё смелее проявлять силу. Безнаказанность и отсутствие ответственности за преступления — худшая черта современного мира.

Встреча на Аляске не просто подвела мир к опасной черте, она её пересекла. Лучше не будет. Дальше будет только хуже".

Известный российский публицист Александр Невзоров по поводу встречи на Аляске считает, что «Трамп сам создал все условия для того, чтобы получить русский плевок в лицо».

