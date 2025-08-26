«Она хочет, чтобы ее лицо двигалось»: Мадонна приняла важное решение по совету своего парня Акима (фото)

- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
Мадонне на днях исполнилось 67 лет, и она красивее, чем когда-либо, — благодаря совету своего парня Акима Морриса, который она приняла. Поп-икона отметила свой день рождения в отпуске в Италии с 29-летним любовником и детьми и удивила поклонников тем, как молодо она выглядит на фотографиях.
Сообщается, что звезда отказалась от всех филлеров и косметических операций, которые делали ее лицо одутловатым и неестественно подтянутым, особенно на церемонии «Грэмми» в 2023 году.
Источник сообщил, что Аким является вдохновителем решения музыкальной легенды стареть естественным путем, пишет The News.
«Она начинает слушать Акима, который говорит ей, что она красивая. Обычно она никого не слушает, но его слушает. Теперь она хочет признать, что ей 67, и не пытаться выглядеть на 27. Поэтому она делает такие вещи, как светодиодные лампы, кислородные процедуры для лица, лимфодренаж — вещи, которые просто освежают лицо».
Инсайдер продолжил: «Все одержимы тем, что она сделала со своим лицом, поэтому она решила попытаться быть более естественной после того появления на „Грэмми“ несколько лет назад… Ее лицо настолько культовое, что должно быть похожим на нее, она хочет, чтобы оно было менее скульптурным и чтобы ее лицо двигалось».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Мадонна поздравила с днем рождения своего отца, которому исполнилось 94 года.
Фото в заголовке: Instagram
