«Мы одержимы молодостью и физической красотой»: Мадонна поразила признанием

Отцу Мадонны, Сильвио Чикконе, 4 июня исполнилось 94 года, праздник прошел в окружении близких. По этому случаю американская звезда, в свое время установившая рекорд по количеству зрителей на шоу, выставила фотографию с отцом на свой официальный профиль в Instagram, где у нее почти 20 миллионов подписчиков.

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В видео, которым также поделилась Мадонна, отец и дочь изображены перед тортом. Певица поздравила Сильвио Чикконе, поразмышляла о старости, а также похвалила пожилых людей, пишет издание Marca.

«Сильвио Чикконе, 94 года, и он все еще силен. Он пережил много войн и потерь в своей жизни, и до сих пор сохраняет чувство юмора и сильное желание каждое утро вставать с постели и наслаждаться днем ​​по максимуму. Каждый раз, когда моего отца спрашивают, когда он выйдет на пенсию, его ответ один: „Я собираюсь продолжать, пока не потеряю сознание!“», — говорится в сообщении, которым поделилась артистка.

Кроме приветствия отцу и комплиментов его фигуре, Мадонна начала эмоционально рассуждать о старости: «Жаль, что мы не живем в мире, прославляющем знания, опыт и мудрость, которым мы можем научиться только от наших старших, которые десятилетиями жили на этой планете. Мы одержимы молодостью и физической красотой, которые, как ни странно, ничему нас не учат и дают нам временное удовольствие».

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Американская певица завершила свои размышления, поблагодарив Сильвио Чикконе и вспомнив свою мать: «Молодец, папа! Я горжусь тобой, и я знаю, что мама улыбается и счастлива, где бы она ни была».

Ранее Мадонна вместе с дочерью посетила могилу младшего брата.

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