Мадонна поделилась эксклюзивными кадрами c празднованию своего 67-летия
В начале лета американская певица Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе) поздравила с 94-летием своего отца, Сильвио Чикконе, а в последний месяц лета принимала поздравления сама — 6 августа ей исполнилось 67 лет.
Певица с размахом отметила день рождения в Италии среди шестерых детей, 28-летнего любимого Акима Морриса и друзей. Деталями праздника звезда поделилась в соцсетях.
Мадонна призналась, что в этот день рождения осуществила свою давнюю мечту. Вместе с семьей певица посетила Сиенское Палио — традиционные конные соревнования, которые проходят в Сиене (Тоскана) с 1482 ежегодно 16 августа.
«Нет слов, чтобы описать волнение, напряжение и торжество этого события! Это поистине священный ритуал, когда тысячи людей замирают в тишине перед началом соревнований! Сами гонки невозможно описать. Grazie Mille! Мечты сбываются! С днем рождения меня!» — написала певица.
Сам праздник звезда отметила шумной вечеринкой, на которой собрались ее друзья, бойфренд Аким Моррис и дети: 28-летняя дочь Лурдес, 25-летний сын Рокко, 19-летний Дэвид Банда, 19-летняя Мерси и 13-летние близнецы Стелла и Эстер. Певица предстала перед гостями в шелковом тренче и платье, которое позже сменила на кружевной корсет. Она дополнила образ красной помадой на губах и кружевных перчатках.
Праздничный торт у звезды был необычен — в форме популярной этим летом игрушки Лабубу, и на нем было написано «С днем рождения, Мадуду».
Остальные дни итальянских каникул певица проводила, наслаждаясь джелато (мороженым), прогулками по городу в компании любимого и видами Тосканы.
Как известно, Мадонна дважды была замужем — за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. Старшую дочь Лурдес звезда родила от бойфренда Карлоса Леона, а сына Рокко — от второго мужа Гая Ричи. В этом браке пара усыновила Дэвида Банду. В 2008 году супруги развелись, и вскоре певица усыновила еще троих детей: дочь Мерси и близнецов Стеллу и Эстер. С прошлого лета Мадонна встречается с футболистом Акимом Моррисом.
Напомним, что в прошлом году Мадонна проявила гражданскую позицию и выразила возмущение из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США, заявив, что не желает жить в концлагере.
Фото: madonna/Instagram176
