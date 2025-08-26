- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
9000 гривен соцпомощи при условии учебы и работы, а нелегалам 5 лет тюрьмы: в Польше готовят законопроект об украинских беженцах
Август стал периодом неоднозначных заявлений и действий властей Польши. Так, вслед за изменением правил въезда в страну ее президент Кароль Навроцкий потребовал изменить законопроект, напрямую касавшийся украинских беженцев, в сторону его ужесточения.
Об этом сообщает польское издание Interia Wydarzenia отмечая, что глава государства ветировал готовый законопроект, особо отметив пункт о помощи украинским беженцам, и добавив ряд других замечаний. На доработку документа Кароль Навроцкий дал парламенту Польши 2 недели.
Камнем преткновения для президента Польши стала программа Rodzina 800+, а именно государственная программа финансовой поддержки семей, предусматривающая ежемесячную выплату 800 польских злотых (9072 гривны) на каждого ребенка, не достигшего 18 лет. Программа была запущена для улучшения демографической ситуации в стране и распространяется в том числе и на украинских беженцев с детьми, находящихся в Польше. С 1 июня, условия программы для украинцев были изменены — теперь ребенок обязан учиться в польском учебном заведении, в случае же нарушения этого условия выплаты прекращаются.
Президент Польши Кароль Навроцкий, как сообщают польские СМИ, заявил, что помощь должна оказываться беженцам, которые берут на себя обязанность работать, потребовав внести этот пункт в законопроект. Это условие глава государства объяснил социальной справедливостью, при которой поляки в своей стране должны иметь как минимум равные права с украинцами.
В феврале по данным польских властей в стране проживали около 1,5 млн украинцев.
Кроме того, Кароль Навроцкий предлагает увеличить срок проживания в Польше перед получением гражданства с 3 до 10 лет, а за попытку пересечения границы наказывать 5 годами тюрьмы.
Ранее стало известно, что Украина может остаться и без оплаченного Польшей Starlink, но эта информация вскоре была опровергнута.135
