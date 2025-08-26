Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление

Информация о том, что из-за вето президента Польши на закон о помощи украинским беженцам Украина может остаться без Starlink, не соответствует действительности.

На сообщение министра цифровизации республики Польша Кшиштофа Гавковского отреагировал глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.



Чиновник отрицает информацию министра об отключении интернета Starlink в Украине, финансируемом польской стороной.

По его словам, указанное вето не может отключить Украину от интернета Starlink, ведь расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а «проект, поданный в Сейма президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей».

Starlink для Украины оплачен до 30 сентября 2025 года.

По словам Богуцкого, до истечения предельного срока парламент проработает президентскую инициативу.

Кроме того, глава Канцелярии президента Польши обвинил министра цифровизации страны в манипуляциях и дезинформации, действующих на руку кремлю.

«Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем заниматься российской дезинформацией, чтобы сеять раздор между поляками и украинцами» , — написал Богуцкий.

Он также добавил: «Если бы не ваш пост, машина российской лживой пропаганды и дезинформации в этом плане не была бы запущена».

Напомним, в Польше закрывают приюты для украинских беженцев. Кроме того, Польша недавно ввела новые правила въезда для украинцев.

