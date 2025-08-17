- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
Без денег не впустят: Польша ввела новые правила въезда для украинцев
Польша, в которой находятся большинство украинских беженцев, обновила финансовые правила для въезда украинцев. Сумма финансирования зависит от продолжительности запланированного пребывания.
Об этом сообщает Migrant Info.
Теперь при пересечении границы нужно подтвердить наличие средств на проживание и возвращение домой:
На проживание:
- до 4 дней — 300 злотых;
- более 4 дней — 75 злотых за каждый день.
На обратный билет:
- 200 злотых — путешествие в соседние страны;
- 500 злотых — другие страны ЕС;
- 2 500 злотых — страны вне ЕС.
Также Пограничная служба вправе потребовать от иностранца предоставить подтверждение действительного туристического медицинского страхования на сумму не менее 30 000 евро, оформленное в компании, отвечающей соответствующим критериям.
Обязанность оформить страховку, действительную на весь период запланированного пребывания в Польше, касается также иностранцев, подающих заявление на получение визы с целью трудоустройства. Ранее такие люди могли оформить страховку, действительную до даты получения медицинского страхования в связи с трудоустройством.
Но иностранцы не всегда должны доказывать, что у них есть финансовые средства для оплаты своего пребывания. В частности, они освобождаются от этой обязанности, если пересекают границу на основании:
- визы, выданной с целью выполнения работы,
- визы с целью пользования правами, связанными с Картой поляка,
- карты пребывания.
Если иностранец, въезжает на территорию Польши с целью поступления или продолжения образования, он должен иметь финансовые средства в размере не менее 1270 злотых на первые 2 месяца запланированного пребывания.
Напомним, в Польше закрывают приюты для украинских беженцев.
