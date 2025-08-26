В Украине готовят значительное повышение тарифа на электроэнергию: кто и сколько будет платить

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ. В частности, по решению правительства, до 31 октября действующий тариф на электроэнергию для потребителей составляет 4.32 гривны за киловатт-час. Впрочем, есть категории потребителей, для которых тарифы могут вырасти уже с 1 сентября.

Так, эксперты консалтинговой компании Exploration&Production Consulting (EXPRO) не исключают, что с первых чисел осени НКРЭКУ планирует повысить тарифы на распределение для ряда компаний-операторов, аргументируя это необходимостью погашения задолженностей перед оператором системы передачи «Укрэнерго» и направления средств на подготовку к новому отопительному сезону. Такое решение может быть принято уже сегодня, 26 августа.

По расчетам специалистов, больше всего могут вырасти тарифы для Ровнооблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго, а меньше всего — для Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго.

А уже с 1 октября планируется изменение тарифов на распределение для компаний из прифронтовых областей: Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Сумыоблэнерго, Харьковоблэнерго.

Исполнительный директор ГС «Умные электросети Украины» Александр Баранюк, комментируя эти планы, отметил, что такие процедуры проходят на ежегодной основе, и что затягивание с рассмотрением этих вопросов приведет к резкому росту тарифов в последующие периоды. А это станет огромным ударом для экономики.

«Накопление долгов побудило участников рынка судиться друг с другом, а регулятор налагал штрафы на компании за несвоевременные расчеты. Так называемая стоимость обслуживания долгов перестала быть незамеченной и, так или иначе, все равно полагалась на карманы конечного потребителя», — подчеркнул он.

Также специалисты не исключают, что уже в следующем году могут резко увеличиться тарифы на воду. Так, по словам заместителя генерального директора по стратегической политике «Киевводоканала» Дмитрия Новицкого, расходы поставщиков не компенсируются действующими тарифами и составляют всего 60−70% от необходимого уровня.

