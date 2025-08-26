41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

В Украине готовят значительное повышение тарифа на электроэнергию: кто и сколько будет платить

15:49 26 августа 2025
НКРЭКУ может повысить тарифы на распределение электроэнергии. Фото - Pixabay

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ. В частности, по решению правительства, до 31 октября действующий тариф на электроэнергию для потребителей составляет 4.32 гривны за киловатт-час. Впрочем, есть категории потребителей, для которых тарифы могут вырасти уже с 1 сентября.

Так, эксперты консалтинговой компании Exploration&Production Consulting (EXPRO) не исключают, что с первых чисел осени НКРЭКУ планирует повысить тарифы на распределение для ряда компаний-операторов, аргументируя это необходимостью погашения задолженностей перед оператором системы передачи «Укрэнерго» и направления средств на подготовку к новому отопительному сезону. Такое решение может быть принято уже сегодня, 26 августа.

По расчетам специалистов, больше всего могут вырасти тарифы для Ровнооблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго, а меньше всего — для Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго.

А уже с 1 октября планируется изменение тарифов на распределение для компаний из прифронтовых областей: Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Сумыоблэнерго, Харьковоблэнерго.

РЕКЛАМА

Исполнительный директор ГС «Умные электросети Украины» Александр Баранюк, комментируя эти планы, отметил, что такие процедуры проходят на ежегодной основе, и что затягивание с рассмотрением этих вопросов приведет к резкому росту тарифов в последующие периоды. А это станет огромным ударом для экономики.

«Накопление долгов побудило участников рынка судиться друг с другом, а регулятор налагал штрафы на компании за несвоевременные расчеты. Так называемая стоимость обслуживания долгов перестала быть незамеченной и, так или иначе, все равно полагалась на карманы конечного потребителя», — подчеркнул он.

Также специалисты не исключают, что уже в следующем году могут резко увеличиться тарифы на воду. Так, по словам заместителя генерального директора по стратегической политике «Киевводоканала» Дмитрия Новицкого, расходы поставщиков не компенсируются действующими тарифами и составляют всего 60−70% от необходимого уровня.

РЕКЛАМА

Фото — Pixabay

615

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Комар, который сейчас служит в армии, рядом с найденным им кладом. Фото автора

Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку

Неделя с 25 по 31 августа станет важным рубежом в сфере финансов, фото из открытых источников

Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа

Судьи "МастерШеф"

Шоу, которое было испорчено: сеть отреагировала на новый сезон «МастерШеф»

Таро-прогноз на 27 августа. Фото - Pixabay

Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа

Следующий материал
Новости партнеров