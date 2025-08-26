- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
- 26.08 21:32 «Она хочет, чтобы ее лицо двигалось»: Мадонна приняла важное решение по совету своего парня Акима
- 26.08 21:03 Посадите эти растения после выкапывания лука: урожай гарантирован
- 26.08 20:34 «Мечтал построить для детей новое жилье в Виннице»: воин из Бахмута не перенес тяжелых ранений, полученных в бою
- 26.08 20:30 Пять суток полз к своим с перерезанным горлом: сержант Нацгвардии пережил пытки и казнь в российском плену под Покровском
- 26.08 20:07 Паста с креветками: сытное и оригинальное блюдо для всей семьи
- 26.08 19:51 Кабмин разрешил 18 — 22-летним украинцам выезд за границу во время военного положения
- 26.08 19:41 Не следует переоценивать влияние ATACMS и Storm Shadows на ход войны, — СМИ
- 26.08 19:38 Медсестра из Чугуева систематически грабила погибших воинов: прокуратура разоблачила схему
- 26.08 19:30 Сомнительные и похожие на целенаправленную пиар-кампанию: Кушнирук о призывах НБУ проверить репутацию Олега Гороховского
- 26.08 19:29 Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа
- 26.08 19:19 Зависит от мужчины: легендарный певец шокировал признанием
В Украине готовят значительное повышение тарифа на электроэнергию: кто и сколько будет платить
В Украине действует мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ. В частности, по решению правительства, до 31 октября действующий тариф на электроэнергию для потребителей составляет 4.32 гривны за киловатт-час. Впрочем, есть категории потребителей, для которых тарифы могут вырасти уже с 1 сентября.
Так, эксперты консалтинговой компании Exploration&Production Consulting (EXPRO) не исключают, что с первых чисел осени НКРЭКУ планирует повысить тарифы на распределение для ряда компаний-операторов, аргументируя это необходимостью погашения задолженностей перед оператором системы передачи «Укрэнерго» и направления средств на подготовку к новому отопительному сезону. Такое решение может быть принято уже сегодня, 26 августа.
По расчетам специалистов, больше всего могут вырасти тарифы для Ровнооблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго, а меньше всего — для Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго.
А уже с 1 октября планируется изменение тарифов на распределение для компаний из прифронтовых областей: Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Сумыоблэнерго, Харьковоблэнерго.
Исполнительный директор ГС «Умные электросети Украины» Александр Баранюк, комментируя эти планы, отметил, что такие процедуры проходят на ежегодной основе, и что затягивание с рассмотрением этих вопросов приведет к резкому росту тарифов в последующие периоды. А это станет огромным ударом для экономики.
«Накопление долгов побудило участников рынка судиться друг с другом, а регулятор налагал штрафы на компании за несвоевременные расчеты. Так называемая стоимость обслуживания долгов перестала быть незамеченной и, так или иначе, все равно полагалась на карманы конечного потребителя», — подчеркнул он.
Также специалисты не исключают, что уже в следующем году могут резко увеличиться тарифы на воду. Так, по словам заместителя генерального директора по стратегической политике «Киевводоканала» Дмитрия Новицкого, расходы поставщиков не компенсируются действующими тарифами и составляют всего 60−70% от необходимого уровня.
Фото — Pixabay615
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку
Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа