Тариф на воду может вырасти почти в 7 раз: когда и почему это произойдет

В то время как тарифы на природный газ и электроэнергию для украинцев осенью пока остаются прежними, возможно 7-кратное повышение тарифов на воду. Не исключено, что это случится уже в 2026 году.

О такой возможности сообщает в своем материале сайт OBOZ.UA, по данным которого для подобного решения есть множество объективных факторов. Основные из них носят экономический характер и для их решения требуются деньги.

Так, эксперты назвали такие факторы, как:

- высокая стоимость электроэнергии для водоканалов;

- изношенность инфраструктуры;

- проблемы водоканалов с кадрами, ростом цен на реагенты.

Все это никак не компенсируется действующими тарифами, которые, по словам заместителя генерального директора по стратегической политике «Киевводоканала» Дмитрия Новицкого, составляют лишь 60−70% от необходимого уровня.

«Цена» вопроса составляет около 15 миллиардов гривен, которые можно дать водоканалам напрямую из бюджета города или государства как дотации или повысить тарифы для населения. Во втором случае OBOZ.UA приводит оценки Дмитрия Новицкого о возможности роста тарифа на воду с нынешних в среднем 30 гривен за кубометр водоснабжения и водоотведения до 150, а кое-где и 200 гривен. Таким образом, счета на воду могут вырасти почти в 7 раз: в случае потребления семьей 5 кубов в месяц с нынешних 150 гривен до 750−1000 гривен.

Хотя подчеркивается, что решения о подорожании пока нет, это может случиться в 2026 году. Как писали «ФАКТЫ», будущий год может стать периодом шокового роста тарифов на коммунальные услуги для украинцев.

Фото Pixabay

