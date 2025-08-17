Тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября: сколько придется заплатить за газ и электроэнергию

Все лето украинцы платили привычные тарифы за газ и электроэнергию — 7,96 грн за кубометр и 4,32 грн за кВт/ч соответственно. Однако о каких суммах будет идти речь осенью? Вероятнее всего эти суммы останутся прежними, если только не случится двух важных событий.

Так, с начала вторжения россии в Украину действует принятый Верховной Радой мораторий на рост тарифов на природный газ и отопление. В то же время стоимость электроэнергии регулируется Кабинетом министров Украины, и с 1 июня 2024-го был принят тариф в размере 4,32 грн за кВт/ч. Тарифы на воду регулируются Национальной комиссией по регулированию энергетического рынка и коммунальных услуг и пока также не менялись.

Таким образом, в настоящий момент продолжают действовать тарифы в 7,96 грн за кубометр газа и 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии. Изменить это могут только:

окончание действия военного положения и отмена моратория на рост тарифов на газ;

постановление Кабмина о росте тарифа на электроэнергию.

В то же время 30 мая Кабмином было принято постановление № 480, согласно которому действующий тариф на электроэнергию в 4,32 грн продляется до 31 октября. То есть до ноября украинцы будут платить за каждый киловатт электроэнергии 4,32 гривни.

Что же касается тарифа на природный газ, то его действие закрепляется не только на срок действия военного положения, но и на период в 6 месяцев после него. Таким образом, даже если бы военное положение и мораторий отменили в августе, срок действия прежних тарифов сохранится до февраля 2026 года.

Иными словами, с 1 сентября украинцы продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа и 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии. А вот после окончания войны украинцев может ожидать шоковый рост тарифов на коммунальные услуги.

