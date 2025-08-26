Сомнительные и похожие на целенаправленную пиар-кампанию: Кушнирук о призывах НБУ проверить репутацию Олега Гороховского

Публичные призывы к Национальному банку Украины с требованием провести оценку деловой репутации соучредителя monobank Олега Гороховского сомнительны с юридической точки зрения и больше похожи на пиар-кампанию, направленную против него, где упоминание о «ПриватБанке» и решении Высокого суда Лондона является удобным поводом. Такое мнение обнародовал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в соцсети.

«Они кажутся мне сомнительными с юридической точки зрения и больше похожи на пиар-кампанию, направленную против него, где упоминание о „ПриватБанке“ и решении Высокого суда Лондона является удобным поводом… Если же говорить о правовой стороне дела в контексте надзорных функций Нацбанка, то речь идет о четкой процедуре, прописанной в его нормативных актах, в частности, в Постановлении НБУ № 149 от 22 декабря 2018 года „Об утверждении Положения о лицензировании банков“. Правовой аспект оценки репутации производится только в определенных законом случаях. Например, при согласовании устава вновь созданного банка, приобретении существенного участия, смене собственников или назначении руководителей банка», — написал Кушнирук.

Кушнирук напомнил, что Гороховский является инвестором-основателем проекта monobank.

«В то же время он не является акционером „Универсалбанка“ и не входит в состав его органов управления. Поэтому, разумеется, он не может входить в перечень лиц, нуждающихся в оценке деловой репутации именно с точки зрения правовой процедуры», — пояснил Кушнирук.

Эксперт также обратил внимание, что в ряде публикаций в пользу необходимости проверки репутации Гороховского для признания его влияния на банк приводится прецедент с экс-банкиром Денисом Горбуненко и АО «Банк Сич».

Как напоминает Кушнирук, в октябре 2019 года НБУ признал наличие решающего влияния со стороны банкира на управление и деятельность банка и определил его владельцем существенного участия, однако уже через восемь месяцев, в июне 2020 года, регулятор аннулировал собственное решение о наличии решающего влияния Горбуненко на «Банк Сич». Ко тому же, тогда речь не шла об оценке деловой репутации.

«Этот пример в качестве аргумента в пользу проведения проверки деловой репутации в ситуации с господином Гороховским кажется неуместным и может трактоваться как попытка давления на руководство Нацбанка», — отметил Кушнирук.

Он также привел другие примеры из банковской сферы. По мнению Кушнирука, более убедителен пример экс-первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Как известно, в 2013 году она была заместителем председателя правления «Платинум Банка», а с 2014 по июнь 2015 года даже исполняла обязанности председателя правления. В январе 2017 года «Платинум Банк» сочли неплатежеспособным. «Однако это не помешало госпоже Рожковой работать в Нацбанке на руководящих должностях, в том числе и в должности первого замглавы НБУ с 2018 по август 2025 года. Это при еще одной пикантной детали, связанной с тем, что в 2023 году Верховный Суд признал законными иски о взыскании с Катерины Рожковой и еще девяти топ-мереджеров „Платинум Банка“ суммарно 1,48 млрд грн», — напомнил эксперт.

Также, по мнению Кушнирука, если вспоминать вопросы деловой репутации в контексте деятельности Нацбанка, целесообразно привести пример с национализацией «Укргазбанка», что также не помешало бывшим акционерам и руководителям этого банка занимать высокие государственные должности и даже одному из них стать членом Совета Нацбанка.

Напомним, недавно Высокий суд Лондона опубликовал решение в рамках рассмотрения иска «ПриватБанка» против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В материалах дела упоминается, в том числе, и имя Олега Гороховского в контексте его работы в банке. Впоследствии некоторые эксперты начали призывать НБУ к оценке деловой репутации Гороховского и признанию его влияния на банк.

