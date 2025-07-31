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Экс-владельцы «Приватбанка» вывели миллиарды долларов и должны их вернуть: Высокий Суд Лондона вынес решение по делу Коломойского
Находящийся под арестом уже почти два года экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский официально признан виновным в выводе из банковского учреждения около 2 миллиардов долларов. Также ответственен за это и другой бывший собственник банка Геннадий Боголюбов.
Об этом сообщает «Экономическая правда» ссылаясь на релиз Высокого суда Лондона имеющийся у издания. В частности, суд признал, что бывшие совладельцы «Приватбанка» незаконно присвоили около 2 миллиардов долларов США из банка с помощью сложной схемы перекредитования.
Так, часть средств банка согласно данным суда, были выведены из него в 2013—2014 годах на подставные фирмы, принадлежавшие Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову — речь идет о порядка 1,9 млрд дол. В то же время в самом «Приватбанке» утверждают, что к моменту его национализации в 2016-м году в банке не хватало порядка 5,5 млрд дол., на которые он недокапитализирован.
«Полную сумму обязательств бывших собственников перед Банком еще предстоит определить, но ввиду того, что суд удовлетворил требования Банка в полном объеме, они, вероятно, будут обязаны выплатить более 1,7 млрд долларов даже без учета процентов за более чем десятилетний период. Полная сумма, подлежащая выплате Банку, включая проценты и юридические расходы, будет определена на следующем слушании позже в этом году и, вероятно, в целом значительно превысит 2 млрд долларов», — подчеркнули в пресс-службе «Приватбанка» сообщая о победе в Высоком суде Лондона.
Заметим, что иск против бывших владельцев национализированного в 2016-м году «Приватбанка» финучреждение подало в декабре 2017 года, и Высокому суду Лондона понадобилось на принятие решения почти 8 лет.
Тем временем российские пропагандисты запустили очередной фейк, что якобы «Приватбанк» блокирует карточки украинцев и требует от них явиться в ТЦК.147
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