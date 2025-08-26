- 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
- 21:32 «Она хочет, чтобы ее лицо двигалось»: Мадонна приняла важное решение по совету своего парня Акима
- 21:03 Посадите эти растения после выкапывания лука: урожай гарантирован
- 20:34 «Мечтал построить для детей новое жилье в Виннице»: воин из Бахмута не перенес тяжелых ранений, полученных в бою
- 20:30 Пять суток полз к своим с перерезанным горлом: сержант Нацгвардии пережил пытки и казнь в российском плену под Покровском
- 20:07 Паста с креветками: сытное и оригинальное блюдо для всей семьи
- 19:51 Кабмин разрешил 18 — 22-летним украинцам выезд за границу во время военного положения
- 19:41 Не следует переоценивать влияние ATACMS и Storm Shadows на ход войны, — СМИ
- 19:38 Медсестра из Чугуева систематически грабила погибших воинов: прокуратура разоблачила схему
- 19:30 Сомнительные и похожие на целенаправленную пиар-кампанию: Кушнирук о призывах НБУ проверить репутацию Олега Гороховского
- 19:29 Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа
- 19:19 Зависит от мужчины: легендарный певец шокировал признанием
Медсестра из Чугуева систематически грабила погибших воинов: прокуратура разоблачила схему
В этом году на Житомирщине произошло резонансное событие — работник филиала бюро судебно-медицинской экспертизы, который готовил к погребению тело погибшего военного, срезал с его руки золотое обручальное кольцо — его отсутствие во время прощания заметила вдова. А в Харьковской области правоохранители разоблачили сотрудницу морга, которая неоднократно обворовывала погибших украинских воинов
В Харьковской областной прокуратуре отметили, что женщине сообщено о подозрении в краже, совершенной повторно, в условиях военного положения, и в незаконном завладении предметом, находившимся на теле умершего, по корыстным мотивам.
Как и в случае, который произошел на Житомирщине, жена погибшего, получившая тело мужа из морга, не увидела на его руке обручальное кольцо. По ее словам, украшение было перед тем, какие тело мужчины передали в морг.
Правоохранители установили, что к краже причастна 62-летняя младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», систематически присваивающая личные вещи погибших воинов.
«Подозреваемая похищала мобильные телефоны, цепочки, обручальные кольца
Следствие продолжается, устанавливаются другие потерпевшие и проверяется причастность других работников морга к совершенным преступлениям.
Эксклюзивный материал «Плоскогубцами содрал с пальца: в Житомирской области осудили санитара морга, который украл у погибшего бойца обручальное кольцо» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото прокуратуры277
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку
Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа