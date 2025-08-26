41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Медсестра из Чугуева систематически грабила погибших воинов: прокуратура разоблачила схему

19:38 26 августа 2025
В Чугуеве задержали медсестру-мародершу. Фото прокуратуры

В этом году на Житомирщине произошло резонансное событие — работник филиала бюро судебно-медицинской экспертизы, который готовил к погребению тело погибшего военного, срезал с его руки золотое обручальное кольцо — его отсутствие во время прощания заметила вдова. А в Харьковской области правоохранители разоблачили сотрудницу морга, которая неоднократно обворовывала погибших украинских воинов

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что женщине сообщено о подозрении в краже, совершенной повторно, в условиях военного положения, и в незаконном завладении предметом, находившимся на теле умершего, по корыстным мотивам.

Фото полиции

Как и в случае, который произошел на Житомирщине, жена погибшего, получившая тело мужа из морга, не увидела на его руке обручальное кольцо. По ее словам, украшение было перед тем, какие тело мужчины передали в морг.

РЕКЛАМА

Правоохранители установили, что к краже причастна 62-летняя младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», систематически присваивающая личные вещи погибших воинов.

Фото полиции

«Подозреваемая похищала мобильные телефоны, цепочки, обручальные кольца и т. д. Некоторые кольца она срезала с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. В дальнейшем эти вещи женщина сдавала в ломбарды в обмен на наличные деньги. Сотрудница морга действовала по корыстным мотивам, осознавая противоправность своих поступков. Ее действия не только нарушали закон, но и грубо пренебрегали моральными нормами и традициями уважительного отношения к умершим», — отметили в прокуратуре и добавили, что правоохранители изъяли большое количество ювелирных изделий и квитанции из ломбардов.

РЕКЛАМА
Фото прокуратуры

Следствие продолжается, устанавливаются другие потерпевшие и проверяется причастность других работников морга к совершенным преступлениям.

Эксклюзивный материал «Плоскогубцами содрал с пальца: в Житомирской области осудили санитара морга, который украл у погибшего бойца обручальное кольцо» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото прокуратуры

РЕКЛАМА

277

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Комар, который сейчас служит в армии, рядом с найденным им кладом. Фото автора

Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты избавиться

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться

Неделя с 25 по 31 августа станет важным рубежом в сфере финансов, фото из открытых источников

Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа

Как приготовить клубничный джем

Минимум сахара — максимум вкуса: Сумская показала, как варить натуральный джем

Следующий материал
Новости партнеров