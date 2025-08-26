Медсестра из Чугуева систематически грабила погибших воинов: прокуратура разоблачила схему

В этом году на Житомирщине произошло резонансное событие — работник филиала бюро судебно-медицинской экспертизы, который готовил к погребению тело погибшего военного, срезал с его руки золотое обручальное кольцо — его отсутствие во время прощания заметила вдова. А в Харьковской области правоохранители разоблачили сотрудницу морга, которая неоднократно обворовывала погибших украинских воинов

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что женщине сообщено о подозрении в краже, совершенной повторно, в условиях военного положения, и в незаконном завладении предметом, находившимся на теле умершего, по корыстным мотивам.

Фото полиции

Как и в случае, который произошел на Житомирщине, жена погибшего, получившая тело мужа из морга, не увидела на его руке обручальное кольцо. По ее словам, украшение было перед тем, какие тело мужчины передали в морг.

Правоохранители установили, что к краже причастна 62-летняя младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», систематически присваивающая личные вещи погибших воинов.

Фото полиции

«Подозреваемая похищала мобильные телефоны, цепочки, обручальные кольца и т. д. Некоторые кольца она срезала с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. В дальнейшем эти вещи женщина сдавала в ломбарды в обмен на наличные деньги. Сотрудница морга действовала по корыстным мотивам, осознавая противоправность своих поступков. Ее действия не только нарушали закон, но и грубо пренебрегали моральными нормами и традициями уважительного отношения к умершим», — отметили в прокуратуре и добавили, что правоохранители изъяли большое количество ювелирных изделий и квитанции из ломбардов.

Фото прокуратуры

Следствие продолжается, устанавливаются другие потерпевшие и проверяется причастность других работников морга к совершенным преступлениям.

Фото прокуратуры

