Плоскогубцами содрал с пальца: в Житомирской области осудили санитара морга, который украл у погибшего бойца обручальное кольцо

К сожалению, среди украинцев есть мерзавцы, которые не стесняются воровать у защитников Украины или использовать их гибель для собственной наживы. А эта история просто за пределами здравого смысла. Малинский районный суд вынес приговор по делу сотрудника местного морга, который украл с руки павшего воина Эдуарда Рошки обручальное кольцо. Мужчину признали виновным и назначили ему 5 лет лишения свободы. Родные и близкие героя до сих пор с ужасом и болью вспоминают то, что они пережили в этой ситуации…

«Мы расписались после начала вторжения, потому что поняли — надо дорожить каждым днем»

- Эдуард родом из Йосиповки на Житомирщине. В семье, кроме него, воспитывалось еще четыре сына и дочь. Муж был очень заботливым и опекал младших. На срочную службу его призвали в 2018 году, а уже через год он подписал контракт, — рассказывает «ФАКТАМ» жена павшего героя Юлия Макаревич. — Служил в 17-й тяжелой механизированной бригаде имени Константина Петрушко на должности старшего механика-водителя. В составе экипажа танка он удачно проводил операции по уничтожению позиций врага. В апреле 2024 года президент Украины на торжественном приеме в Киеве отметил его «Крестом боевых заслуг». Также он имел орден «За мужество» III степени.

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Эдуард Рошка

С Эдуардом мы познакомились на службе, потому что я тоже военная. Это было обучение в Десне, мы были в одном батальоне, много проведенного совместного времени… Так зародились наши чувства. В 2020 году любимый сделал мне предложение. Но мы отложили свадьбу, а потом началась большая война… И пришло понимание того, что надо дорожить каждым днем. В марте 2022 года мы расписались с Эдуардом, тогда только начали заключать браки онлайн, так что мы были одной из первых пар, которая воспользовалась услугой. Летом мужу дали несколько суток отпуска. Он приехал домой, и мы поехали в местный ювелирный магазин за обручальными кольцами. Любимый так радовался этому моменту, он с ним уже не расставался… Всегда говорил, что обручальное кольцо будет оберегать его там, в аду войны, и оно будет на его пальце до конца дней…

— Что известно об обстоятельствах гибели Эдуарда?

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- Это произошло 5 января 2025 года в селе Черкасское Поречное Суджанского района. Вражеский минометный обстрел, травмы, несовместимые с жизнью. Когда я услышала эту страшную весть, земля ушла из-под ног. А то, что было дальше в морге, просто добило морально…

«От ветра слетела ткань с тела, и мы заметили, что обручального кольца нет. На пальце — я чуть с ума не сошла — была рана»

— Расскажите подробнее о том, как исчезло обручальное кольцо и что объяснял работник?

- Сначала тело Эдуарда повезли в Сумы, я была на опознании. Помню, что подписала акт приема-передачи, там были указаны все вещи мужа, и то самое обручальное кольцо тоже. 8 января мы привезли его в морг в Малин. Было уже поздно, так что работник ТЦК брал ключи и открывал здание. Утром следующего дня я привезла гроб, нам предлагали там свой, но мы отказались от него. Тело тогда уже помыли, переодели. На улице его переложили в другой гроб. Я еще успела погладить его холодные руки, обручальное кольцо еще было тогда на пальце моего любимого. 10 января мы уже забирали тело, чтобы похоронить. Когда вынесли гроб на улицу, шел дождь и был сильный ветер. Слетела ткань с тела и побратим мужа, который был рядом, сразу заметил, что обручальное кольцо отсутствует. Я когда взглянула на пальцы — чуть с ума не сошла. На безымянном была аж рана. Будто кто-то срывал силой украшение. Начала кричать. Пришел тот санитар и на все мои вопросы повторял, что обручальное кольцо могло слететь с пальца в мешок. А его уже сожгли. Мы спешили на похороны, решили позже разбираться с этим вопросом. И после поминального обеда вернулись в морг. Умоляли вернуть обручальное кольцо, но когда этого не случилось, я написала заявление в полицию.

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В апреле 2024 года президент Украины на торжественном приеме в Киеве отметил Эдуарда «Крестом боевых заслуг»

И вскоре полицейские позвонили и сообщили, что нашли украшение Эдуарда весом 2,85 грамма в ломбарде Малина. Выяснилось, что это сделал тот самый санитар с помощью плоскогубцев, ими он перекусил и снял его. Когда обручальное кольцо вернули, оно было все покручено. Можно представить, с какой силой это делал преступник… Теперь я его ношу как оберег на цепочке на шее.

— Пытался ли работник морга извиниться?

- Звонил. Но не мог объяснить свой поступок. Говорил, что это у него такая специфическая работа и не знает, что руководило сознанием в те моменты. Я же предлагала ему деньги, чтобы он хорошо помыл тело. А он заявил, что не было такого. Мол, что я на него еще и кричала. Это ложь. Поэтому не хотелось слушать эти извинения. Тем более Эдуарда они не вернут, однако и порочить память мужа-героя не дам.

— Удовлетворил ли вас приговор санитару?

- Очень хотелось справедливости, поэтому это тоже маленькая победа. Хотя за такое я бы давала пожизненное или руки отрезала бы. Это аморально.

Должна быть справедливость — это тоже маленькая победа

Материалы этого резонансного дела находятся в открытом доступе. Как стало известно журналисту «ФАКТОВ», кража обручального кольца с руки павшего героя — это лишь один из эпизодов деяний сотрудника морга. Во время заседания суда допросили и других потерпевших, над родственниками которых поглумился обвиняемый.

Например, в начале января 2024 года после смерти жены в Малинской городской больнице один из местных жителей лично обращался к обвиняемому за помощью в приготовлении тела к похоронам. Он привез одежду и заплатил 500 гривен за услугу. Следующим утром, когда они вместе с братом жены забирали тело, то обнаружили отсутствие обручального кольца. Когда поинтересовались у сотрудника морга, тот отметил, что, возможно, оно выпало и где-то в гробу. После похорон потерпевший неоднократно обращался с аналогичным вопросом к мужчине, предлагал даже выкупить кольцо, но тот отрицал причастность к исчезновению украшения. Уже после того, как материалы направили в суд, пытался извиниться перед мужем покойной.

Еще один вопиющий эпизод — в декабре 2024 года местный житель вместе с женой попали в ДТП. Женщина погибла, мужчина находился в реанимации. Женщина была на момент смерти в золотых серьгах, но во время похорон родственники заметили, что одна из них исчезла. Хотя она их никогда не снимала. Они обратились к тому же сотруднику морга, но снова он обвинения отверг. На суде муж погибшей рассказал, что серьгу любимой он все-таки обнаружил в одном из ломбардов города, откуда лично выкупил. Также там он узнал, что ее туда сдал именно этот сотрудник морга…

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что мошенники в Днепре похитили с карт погибших военных 1,5 млн гривен.

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