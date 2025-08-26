41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
Кабмин разрешил 18 — 22-летним украинцам выезд за границу во время военного положения

19:51 26 августа 2025
Кабмин изменил порядок пересечения госграницы. Фото со странички Юлии Свириденко

Правительство, как и было анонсировано ранее, обновило порядок пересечения государственной границы, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно выезжать из Украины во время военного положения .

«Речь идет о всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

А министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что проект правительственного постановления готовили в МВД с целью «первоочередного предоставления молодым украинцам более широких возможностей для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины».

Напомним, что ранее в парламент был представлен правительственный проект закона, которым предлагается наказывать военнослужащих, пытающихся покинуть Украину во время войны, лишением свободы до 3 лет и денежным штрафом более чем на 100 тысяч гривен.

Фото со страницы Юлии Свириденко

