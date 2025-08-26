- 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
- 21:32 «Она хочет, чтобы ее лицо двигалось»: Мадонна приняла важное решение по совету своего парня Акима
- 21:03 Посадите эти растения после выкапывания лука: урожай гарантирован
- 20:34 «Мечтал построить для детей новое жилье в Виннице»: воин из Бахмута не перенес тяжелых ранений, полученных в бою
- 20:30 Пять суток полз к своим с перерезанным горлом: сержант Нацгвардии пережил пытки и казнь в российском плену под Покровском
- 20:07 Паста с креветками: сытное и оригинальное блюдо для всей семьи
- 19:51 Кабмин разрешил 18 — 22-летним украинцам выезд за границу во время военного положения
- 19:41 Не следует переоценивать влияние ATACMS и Storm Shadows на ход войны, — СМИ
- 19:38 Медсестра из Чугуева систематически грабила погибших воинов: прокуратура разоблачила схему
- 19:30 Сомнительные и похожие на целенаправленную пиар-кампанию: Кушнирук о призывах НБУ проверить репутацию Олега Гороховского
- 19:29 Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа
- 19:19 Зависит от мужчины: легендарный певец шокировал признанием
Кабмин разрешил 18 — 22-летним украинцам выезд за границу во время военного положения
Правительство, как и было анонсировано ранее, обновило порядок пересечения государственной границы, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно беспрепятственно выезжать из Украины во время военного положения .
«Речь идет о всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления», — сообщила глава правительства Юлия Свириденко.
А министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что проект правительственного постановления готовили в МВД с целью «первоочередного предоставления молодым украинцам более широких возможностей для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины».
Напомним, что ранее в парламент был представлен правительственный проект закона, которым предлагается наказывать военнослужащих, пытающихся покинуть Украину во время войны, лишением свободы до 3 лет и денежным штрафом более чем на 100 тысяч гривен.
Фото со страницы Юлии Свириденко121
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку
Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа