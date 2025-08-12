41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
Украина

Военнообязанным украинцам в возрасте до 22-х лет разрешат выезд за границу, — Зеленский

17:11 12 августа 2025
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разрешить выезд мужчинам в возрасте до 22 лет

Во время военного положения выезд из Украины для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

«В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении (границы. — Авт.)», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что это «положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине».

Ранее «ФАКТЫ» писали, как забронированному от мобилизации оформить выезд за границу на отдых.

Дело в том, что в Законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривается, что забронированные военнообязанные не подлежат призыву на военную службу и находятся на специальном военном учете. Но правила четко регламентируют, что выезжать они могут только в командировку. А вот что касается поездки в отпуск, то четкого нормативно-правового регулирования нет.

182

