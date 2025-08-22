41.02 / 41.52 47.73 / 48.39
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Три года тюрьмы военнообязанным за попытку выехать из Украины: Кабмин подал в парламент соответствующий законопроект

13:10 22 августа 2025
Кабмин предлагает тюремное заключение за незаконный выезд военнообязанных за границу

Попытки незаконного пересечения государственной границы военнообязанными украинцами достигли немалого размаха и выдумки. Как результат, Кабмин предложил нардепам наказывать пытающихся покинуть Украину военнообязанных во время войны лишением свободы до 3 лет и денежным штрафом более чем на 100 тысяч гривен.

Сам законопроект авторства Кабинета министров Украины был зарегистрирован в ВР под номером 13 673. Правительство предлагает ужесточение наказания за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Так, статью 332−2 Уголовного кодекса Украины планируется дополнить пунктом о наказании за пересечение или попытку пересечения государственной границы в условиях военного или чрезвычайного положения. За это предлагают наказывать в виде:

- штрафа в размере от 119 до 170 тысяч гривен;

РЕКЛАМА

- лишения свободы на срок до 3 лет.

Наказания можно избежать в случае возвращения в Украину на протяжении до 3 месяцев после совершения преступления, до предъявления обвинения в этом и добровольно сообщить правоохранителям.

Об остроте проблемы незаконного пересечения границы говорит статистика, приведенная в пояснительной записке — так, с 22 февраля 2022 по 31 марта 2025 годов при попытке выехать из Украины были задержаны около 47 тысяч военнообязанных, в том числе 4 тысячи с фиктивными документами права на выезд. Также растет и количество попыток незаконного пересечения границы — с 3 тысяч в 2021-м до более чем 20 тысяч в 2024-м.

РЕКЛАМА

Ранее в правительстве сообщили, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно.

90

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Хорциани

Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов

Карты Таро, фото из открытых источников

Весам — «Колесо Фортуны» и перемены, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 23 августа

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блогера

Следующий материал
Новости партнеров