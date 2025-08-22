Три года тюрьмы военнообязанным за попытку выехать из Украины: Кабмин подал в парламент соответствующий законопроект

Попытки незаконного пересечения государственной границы военнообязанными украинцами достигли немалого размаха и выдумки. Как результат, Кабмин предложил нардепам наказывать пытающихся покинуть Украину военнообязанных во время войны лишением свободы до 3 лет и денежным штрафом более чем на 100 тысяч гривен.

Сам законопроект авторства Кабинета министров Украины был зарегистрирован в ВР под номером 13 673. Правительство предлагает ужесточение наказания за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Так, статью 332−2 Уголовного кодекса Украины планируется дополнить пунктом о наказании за пересечение или попытку пересечения государственной границы в условиях военного или чрезвычайного положения. За это предлагают наказывать в виде:

- штрафа в размере от 119 до 170 тысяч гривен;

- лишения свободы на срок до 3 лет.

Наказания можно избежать в случае возвращения в Украину на протяжении до 3 месяцев после совершения преступления, до предъявления обвинения в этом и добровольно сообщить правоохранителям.

Об остроте проблемы незаконного пересечения границы говорит статистика, приведенная в пояснительной записке — так, с 22 февраля 2022 по 31 марта 2025 годов при попытке выехать из Украины были задержаны около 47 тысяч военнообязанных, в том числе 4 тысячи с фиктивными документами права на выезд. Также растет и количество попыток незаконного пересечения границы — с 3 тысяч в 2021-м до более чем 20 тысяч в 2024-м.

Ранее в правительстве сообщили, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно.

