- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Близнецам — «Башня» и разрушение иллюзий, Девам — «Колесо Фортуны» и внезапные перемены: Таро-прогноз для всех знаков на 28 августа
Представителей некоторых знаков зодиака скоро ожидает серьезный финансовый рывок, прогнозируют астрологи. А о том, как будет складываться завтрашний день, 28 августа 2025 года, рассказали тарологи. Энергии дня будут неоднозначными: одни ощутят прилив вдохновения, другие столкнутся с вызовами и переменами. Таро-карты напоминают, что за каждым испытанием скрыта возможность для роста, а за хаосом всегда следует обновление, пишет slovofraza.com.
Козерог — Отшельник
Этот день будет посвящён самоанализу. Замедлитесь, чтобы найти ответы внутри себя. В работе лучше планировать, а не действовать активно. В личной жизни важна интуиция. Вечер посвятите гармонии.
Водолей — Колесница
Вас ждет движение вперед. Проявите настойчивость и силу воли. В работе вероятны новые проекты. В личных отношениях нужна инициатива. Уверенность поможет достичь успеха. Вечером отдохните.
Рыбы — Мир
День завершения и гармонии. В профессиональной сфере вы успешно закончите проекты. В личной жизни вас ждет стабильность. Это время для новых горизонтов, путешествий и расширения кругозора. Вечером займитесь любимыми делами.
Овен — Солнце
День будет наполнен радостью и позитивом. В работе вы получите признание, а в личной жизни — гармонию. Делитесь своим оптимизмом. Этот день идеален для творчества, романтики и общения с близкими.
Телец — Мир
Для вас этот день также — символ завершения и удовлетворения. Подведите итоги в работе и насладитесь стабильностью в личных отношениях. Завершение одного цикла открывает путь к новому. Вечер проведите в гармонии.
Близнецы — Башня
Возможен переломный день, когда разрушатся старые иллюзии. В работе и личной жизни могут быть неожиданные новости. Воспринимайте это не как катастрофу, а как возможность для обновления. Вечер посвятите восстановлению равновесия.
Рак — Императрица
День заботы, уюта и гармонии. Ваши творческие идеи будут поддержаны. В личных отношениях будет царить тепло. Уделите внимание дому и близким. Радость принесут даже повседневные дела, сделанные с любовью.
Лев — Справедливость
Вам предстоит день честности и ответственности. Ваши поступки будут иметь прямые последствия. В работе важно говорить прямо. Ищите баланс между желаниями и обязанностями, чтобы укрепить репутацию. Вечером подведите итоги.
Дева — Колесо Фортуны
Вас ждут неожиданные перемены. В работе и личной жизни возможны новые события, которые изменят привычный ход вещей. Будьте гибкими, ведь изменения приведут к развитию. Вечером проанализируйте произошедшее.
Весы — Дьявол
Этот день — испытание на соблазны. В работе избегайте сомнительных предложений, а в отношениях — ревности. Осознайте свои слабости, чтобы обрести внутреннюю свободу. Вечер посвятите самоанализу.
Скорпион — Повешенный
День переосмысления и задержек. В работе возможны паузы, которые позволят подготовиться к новому этапу. В личной жизни могут потребоваться компромиссы. Не торопитесь, иногда терпение — ключ к правильному решению.
Стрелец — Императрица
Ваш день будет наполнен вдохновением и изобилием. В работе это хорошее время для творческих проектов. В личной жизни близкие оценят вашу заботу. Цените простые моменты и наслаждайтесь ими. Вечером уделите время близким.
Ранее «ФАКТЫ» писали, кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах в начале осени.764
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку