Украина

Льготы для переселенцев продолжили: как изменятся правила и кто гарантированно получит помощь

18:21 27 августа 2025
Помощь для ВПЛ продлена еще шесть месяцев - Фото: Минсоцполитики

В Украине в результате войны многие люди стали переселенцами. В августе 2025 года истек срок выплаты пособия на проживание для некоторых ВПЛ из наиболее уязвимых категорий, получавших выплату предыдущие три шестимесячных периода.

Поскольку эти средства помогают человеку пройти сложный период поиска жилья и работы, обустройства в новой громаде, правительство продлит эти выплаты еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2026 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

«Соответствующее постановление, разработанное Минсоцполитики, сегодня было принято на заседании Кабинета Министров. Речь о лицах с инвалидностью I — III группы, семей с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семей, в составе которых только нетрудоспособные лица и т. д.», — говорится в сообщении.

Кроме того, принятое постановление вносит еще ряд изменений в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ, а именно:
• наличие средств на депозитном счете более 100 тыс грн теперь не будет преградой при назначении помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа:
• если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты ему пособия в пределах этого же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или иным образом трудоустроилось, выплата ему пособия возобновляется (с того месяца, в котором человек начал работать).

Продолжение выплат произойдет автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Кабмин изменил правила назначения субсидий для переселенцев.

