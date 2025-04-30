Кабмин изменил правила назначения субсидий для переселенцев: что важно знать

Правительство, которое в начале этой весны меняло некоторые правила назначения субсидий (как на коммунальные услуги, так и на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц), уже в апреле расширило возможности предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ.

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Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, речь идет об усовершенствовании механизма предоставления субсидий — формы адресной государственной помощи, которая обеспечивает финансирование расходов по найму жилья для внутренне перемещенных лиц и одновременно предусматривает компенсационный механизм для владельцев жилья.

Отмечается, что изменения позволяют воспользоваться субсидией большему количеству ВПЛ.

В частности, увеличен период получения субсидии. Так, если семья ВПЛ сохраняет право на субсидию на аренду жилья, выплата автоматически продлевается каждые шесть месяцев без необходимости повторного обращения. Все необходимые проверки будет осуществляться Пенсионным фондом Украины по данным государственных реестров.

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Правительственным постановлением определено, что право на субсидию имеют семьи ВПЛ, у которых расходы на аренду (в пределах установленных социальных норм) превышают 20% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Размер субсидии будет рассчитываться на основании обновленного показателя средней стоимости аренды жилья, определенной Государственной службой статистики Украины за январь 2025 года. Это позволит учесть уровень рыночных цен и обеспечить больший размер субсидии.

Также расширен перечень объектов, которые могут сдаваться в аренду переселенцам. ВПЛ могут арендовать не только все жилое помещение (квартиру или дом), но и отдельную его часть, например комнату.

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Правительственное постановление также позволяет выбирать форму договора найма — как собственный договор аренды, так и Примерный договор, утвержденный нормативно. Внутренние переселенцы могут заключать договора не только с физическими лицами или физическими лицами-предпринимателями, но и с юридическими лицами, что расширяет доступность участия в программе.

В то же время, введен механизм, по которому собственник жилья имеет право добровольно отказаться от назначения компенсации налогов или их части, связанных с предоставлением жилья в аренду ВПЛ, путем подачи соответствующего заявления.

Напомним, что правительство вынесло на обсуждение проект постановления, которым предусматривается временное завершение эксперимента — упрощенной подачи заявок на назначение субсидий и льгот.

Фото с сайта ПФУ

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