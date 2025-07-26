В Винницкой области своя реальность: переселенок из-под Покровска с животными выгоняют из села

Семье, эвакуированной из-под Покровска, оказавшегося в кольце врага, не давали заселиться на новом месте.

Волонтеры перевезли семью в Добрянку в Винницкой области. Но переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами, которые решили спасти из-под российских обстрелов. Поэтому местные жители не давали им заселиться в дом, сообщает ТСН со ссылкой на волонтерку Лалу Тарапакину.

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Двум старшим женщинам из Белицкого волонтеры нашли жилье в селе вблизи границы с Молдовой.

Хозяйка дома не возражала против поселения женщин с животными, поскольку знала, что они стерильные и привитые.

«Мы организовали перевозку — всю эту семью и пару мешков с хламом, перевез краматорский волонтер Николай. Дорога заняла около суток, все измучились… Но доехали. У дома наших бабушек ждали односельчане, запрещавшие выгружать собак, чтобы напоить их. Запрещали вселяться… Основная претензия — в деревне не нужны ваши 11 собак», — цитирует издание слова волонтерки Лалы Тарапакиной.

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По словам волонтера, позицию селян поддержал местный староста, а также полицейские, которых вызвали в село. Переселенкам выписали акт с требованием выселения в 3 дня, но документ на руки не дали.

В Могилев-Подольском отделе полиции по ситуации с переселенцами сообщили, что полицейские прибыли на место происшествия и отобрали объяснения по поводу ситуации от обеих сторон инцидента. Проводится дальнейшая проверка.

В сети люди возмущены тем, как ведут себя украинцы, для которых война где-то далеко.

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Напомним, недавно правительство расширило возможности предоставления субсидий на аренду жилья для внутренних переселенцев.

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