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В Винницкой области своя реальность: переселенок из-под Покровска с животными выгоняют из села
Семье, эвакуированной из-под Покровска, оказавшегося в кольце врага, не давали заселиться на новом месте.
Волонтеры перевезли семью в Добрянку в Винницкой области. Но переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами, которые решили спасти из-под российских обстрелов. Поэтому местные жители не давали им заселиться в дом, сообщает ТСН со ссылкой на волонтерку Лалу Тарапакину.
Двум старшим женщинам из Белицкого волонтеры нашли жилье в селе вблизи границы с Молдовой.
Хозяйка дома не возражала против поселения женщин с животными, поскольку знала, что они стерильные и привитые.
«Мы организовали перевозку — всю эту семью и пару мешков с хламом, перевез краматорский волонтер Николай. Дорога заняла около суток, все измучились… Но доехали. У дома наших бабушек ждали односельчане, запрещавшие выгружать собак, чтобы напоить их. Запрещали вселяться… Основная претензия — в деревне не нужны ваши 11 собак», — цитирует издание слова волонтерки Лалы Тарапакиной.
По словам волонтера, позицию селян поддержал местный староста, а также полицейские, которых вызвали в село. Переселенкам выписали акт с требованием выселения в 3 дня, но документ на руки не дали.
В Могилев-Подольском отделе полиции по ситуации с переселенцами сообщили, что полицейские прибыли на место происшествия и отобрали объяснения по поводу ситуации от обеих сторон инцидента. Проводится дальнейшая проверка.
В сети люди возмущены тем, как ведут себя украинцы, для которых война где-то далеко.
Напомним, недавно правительство расширило возможности предоставления субсидий на аренду жилья для внутренних переселенцев.439
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