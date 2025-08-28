41.04 / 41.54 47.80 / 48.43
Деньги

В 2025 году 63% новых инвесторов в ценные бумаги выбрали инвестгруппу ICU

12:52 28 августа 2025
ICU - лидер рынка ценных бумаг

По данным Расчетного центра, ICU сохраняет лидерство среди профессиональных участников рынка ценных бумаг как по количеству сделок на организованном рынке, так и по привлечению новых инвесторов-физических лиц.

  • С начала 2025 года ICU выбрали 63% новых инвесторов — это более 8,4 тыс. клиентов из 13,4 тыс.
  • По состоянию на 1 августа ICU обслуживает уже более 44 тыс. физических лиц — каждого пятого инвестора организованного рынка.
  • Общая доля ICU по количеству уникальных счетов инвесторов в Расчетном центре составляет 21%.
  • Клиенты инвестгруппы осуществили более 130 тыс. сделок на сумму 12,4 млрд грн, что составляет 87% от количества сделок с гривневыми ОВГЗ на организованном рынке.

На долю клиентов ICU приходится почти 9,2 млрд грн в государственных облигациях, что соответствует более 9% от всего портфеля ОВГЗ физлиц в Украине. Выплаты по ОВГЗ, полученные ими с начала года, составили более 7,6 млрд грн, 27 млн долларов и 4 млн евро.

В ICU подчеркивают, что такие результаты стали возможными благодаря высокой автоматизации процессов вместе с надежной защитой данных и аналитическим сопровождением. Счет можно открыть онлайн, инвестировать от 1 000 грн без комиссий, а также получить аналитику и необходимую отчетность в несколько кликов. Более того, ICU готовит к запуску новую торговую систему, которая сделает инвестиции в ценные бумаги еще проще и доступнее.

Справка. Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимающаяся венчурными и финтех-инвестициями. География интересов группы — развивающиеся рынки.

В течение 15 лет ICU является крупнейшим брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Группа также является лидером на рынке управления активами и пенсионными сбережениями.

