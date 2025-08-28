- 18:41 Как украинцам оформить компенсацию за разрушенное врагом жилье: в «Дії» напомнили правила
«Вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы»: «Мадяр» отреагировал на запрет венгерских властей (видео)
На запрет Венгрии о въезде в Шенген командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди (Мадяру) метко ответил сам украинский военный.
Он отметил, что Украина защищается от агрессора. Она имеет право активно уничтожать все, что несет ей опасность.
«Редкая птица имитирует ранение, защищая от нападающего свое гнездо. Тогда, когда это имеет смысл. Украинская Птица в момент опасности предпочитает активные действия на отпор врага», — написал Мадяр.
Что касается угроз суверенитету Венгрии, Бровди назвал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто популизмом, который можно продать местному люмпену.
«Вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих в обратную сторону ракетами и шахедами по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, В Киеве убили десятки украинцев. Ваши руки — по локоть в украинской крови. И мы будем это помнить» , — отметил украинский командующий.
Президент Украины Владимир Зеленский по поводу запрета на въезд в Шенген Мадяру отметил, что Венгрия снова хочет перевести ответственность за эту войну на Украину".
«Сейчас, когда наши люди ликвидируют последствия одной из самых масштабных российских террористических атак, мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить черное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну» , — заявил президент.
Он еще раз напомнил, что сегодня ночью российские военные только в Киеве убили 17 человек, и среди них четыре ребенка.
По его словам, «венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей».
Напомним, Роберт Бровди родом из Закарпатья, он этнический венгр. В соцсетях Мадяр отчитывался об ударах по нефтепроводу «Дружба», нефтеперекачивающей станции в городе Унеча Брянской области и другим объектам на территории россии.113
