Украинские дроны снова вывели из строя нефтепровод «Дружба» (видео)

Украинские беспилотные летательные аппараты снова поразили нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Транснефть Дружба» в городе Унеча Брянской области. Об этом сообщил командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди («Мадьяр»).

«Напоследок суток 21.08.25. НПС „УНЕЧО“ — пошла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов», — написал он.

Напоминаем, что ЛПДС «Унеча» — один из крупнейших узлов нефтепроводов «Дружба» протяженностью 9 тысяч км, через который осуществляется поставка нефти в несколько регионов россии и на экспорт. «Унеча». Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия снова перестала получать российскую нефть.

«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена», — написал он.

Также дроны атаковали русский Волгоград. Около 10 взрывов раздалось над городом, сообщают российские паблики.

Очевидцы рассказали, что были видны яркие вспышки над Волгой. БПЛА летели на низкой высоте. От громкого звука сработали сигнализации у автомобилей.

Отметим, что несколько дней назад дроны уже атаковали Волгоград. Тогда в городе загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Отметим также, что по состоянию на 20.30 вчерашнего дня на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов Ростовской области продолжается мощный пожар, пламя охватило объект, и огонь не удается потушить.

Как писали «ФАКТЫ», накануне в очередной раз был поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов, а также еще ряд важных объектов на территории россии.

Напомним также, что в Венгрии была истерика из-за того, что был поврежден нефтепровод «Дружба».

