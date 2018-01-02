Поезд Запорожье - Киев опоздал на пять часов: в вагоне возникло задымление

Во вторник в пути сломался скоростной поезд № 736/735, следовавший из Запорожья в Киев. Вскоре после отправления, на подъезде к станции Новогуполовка, был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговой двигатель вагона № 1). Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

«Усилиями локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя завода-производителя задымление ликвидировали, но продолжить рейс электропоезд не смог», — говорится в сообщении.

Пассажиров перевезли на станцию Пятихатки, где был подан подменный состав. Он продолжил движение в Киев в 6.48, поезд прибыл в столицу с опозданием в пять часов.

19 декабря в селе Мшана на Львовщине в ста метрах от железнодорожной станции сгорел электровоз. А 17 апреля в том же регионе столкнулись грузовой поезд, электровоз и маневренный тепловоз. В результате этого восемь грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельс.